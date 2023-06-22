Lexus скоро выпустит свой самый компактный кроссовер - LBX

Длина автомобиля составляет 4190 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1545 мм при колёсной базе 2580 мм. В основе LBX лежит платформа GA-B, аналогичная той, на которой построен Toyota Yaris Cross. Собственно, с крохотной «тойотой» автомобиль объединяет не только общая "тележка", но и силовая установка.



В движение LBX приводится 1.5-литровым бензиновым агрегатом, работающим в паре с небольшим электромотором и вариатором. Общая отдача — 134 силы и 195 Нм крутящего момента. Для покупателей предложат как версию с передним приводом, так и с полным. За вращение задних колёс отвечать будет электродвигатель. Мощность силовой установки полноприводной модификации пока не уточняется.



Архитектура интерьера у Toyota Yaris Cross и Lexus LBX отличается достаточно сильно. Lexus получил полностью цифровую приборную панель с диагональю 12.3 дюйма, а также крупным 9.8-дюймовым экраном медиакомплекса, поддерживающим протоколы Apple CarPlay и Android Auto. При этом уточняется, что беспроводное соединение будет доступно только владельцам смартфонов под управлением Android. В качестве опций заявлены проекционный дисплей, продвинутый комплекс водительских ассистентов и широкий набор возможностей индивидуализации. В Lexus уверяют, что, учитывая все комбинации отделки кресел, панелей, а также различные цветовые комбинации, можно собрать около 330 тысяч уникальных вариантов интерьера.



Больше подробностей об оснащении нового компактного кроссовера Lexus обещают предоставить ближе к старту продаж модели в начале 2024 года. В первую очередь LBX предназначен для Европы, но доступен автомобиль будет и в ряде других стран.