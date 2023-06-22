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Lexus скоро выпустит свой самый компактный кроссовер - LBX

Lexus скоро выпустит свой самый компактный кроссовер - LBX

Автор:
22 июня 2023 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Lexus   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Модель поступит в продажу в начале 2024 года и будет комплектоваться только гибридной силовой установкой. Автомобиль позиционируется на ступень ниже серии UX и стал самым компактным кроссовером Lexus.
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Метки: Lexus   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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