Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей

Пикап Lantop как таковой продаётся в Китае с четырёхдверной кабиной, но для кемпера её уменьшили вдвое. При этом оформление передней части грузовика с массивной решёткой радиатора и характерной оптикой сохранено без изменений.



В жилом модуле имеется обеденная зона со столом и четырьмя креслами, полноценная кухня с раковиной, множество мест для хранения и санузел, в котором можно принять душ. Двуспальная кровать расположена в надстройке над кабиной.



Силовой агрегат кемпера тот же самый, что и у пикапа. Это 2-литровый турбомотор на 233 л. с., который работает с 8-диапазонным автоматом. Fengjing RV по умолчанию оснащается жёстко подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. Таким образом, кемпер вполне годится для путешествий в условиях полного отсутствия асфальта.