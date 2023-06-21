Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей

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Китайская компания Changan начала продажи нового автомобиля под названием Fengjing RV, который представляет из себя дом на колёсах. Платформой послужил пикап Lantop. Цена в Китае стартует с отметки 329 800 юаней или 3 857 000 рублей по текущему курсу.
Пикап Lantop как таковой продаётся в Китае с четырёхдверной кабиной, но для кемпера её уменьшили вдвое. При этом оформление передней части грузовика с массивной решёткой радиатора и характерной оптикой сохранено без изменений.
В жилом модуле имеется обеденная зона со столом и четырьмя креслами, полноценная кухня с раковиной, множество мест для хранения и санузел, в котором можно принять душ. Двуспальная кровать расположена в надстройке над кабиной.
Силовой агрегат кемпера тот же самый, что и у пикапа. Это 2-литровый турбомотор на 233 л. с., который работает с 8-диапазонным автоматом. Fengjing RV по умолчанию оснащается жёстко подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. Таким образом, кемпер вполне годится для путешествий в условиях полного отсутствия асфальта.
В жилом модуле имеется обеденная зона со столом и четырьмя креслами, полноценная кухня с раковиной, множество мест для хранения и санузел, в котором можно принять душ. Двуспальная кровать расположена в надстройке над кабиной.
Силовой агрегат кемпера тот же самый, что и у пикапа. Это 2-литровый турбомотор на 233 л. с., который работает с 8-диапазонным автоматом. Fengjing RV по умолчанию оснащается жёстко подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. Таким образом, кемпер вполне годится для путешествий в условиях полного отсутствия асфальта.
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Китайцы вообще удивляют в плане автодомов.