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Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей

Китайский дом на колёсах за 3.8 миллиона рублей

Автор:
21 июня 2023 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Changan   lantop   Автовсячина   Китай   авто   автодом   автомир   автомобили   машина   
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Китайская компания Changan начала продажи нового автомобиля под названием Fengjing RV, который представляет из себя дом на колёсах. Платформой послужил пикап Lantop. Цена в Китае стартует с отметки 329 800 юаней или 3 857 000 рублей по текущему курсу.
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Метки: Changan   lantop   Автовсячина   Китай   авто   автодом   автомир   автомобили   машина   
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14  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Всегда удивляло, почему мы при такой огромной стране так не любим дома на колесах. Хороший автомобиль.
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25k
Влад Полчаса назад
Фотки не очень, понятно что трудно снимать в тесном помещении, и всё-же можно было бы и получше. А вот справа вдоль крыши фигня длинная это тент что-ли?
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55k
Олег Полчаса назад
не показывайте этот пост УАЗовцам. Они на базе буханки сделают деревянный сарай за 7 лямов
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2k
Тварь 2 часа назад
У нас цена увеличиться на стоимость таможенного сбора, утилизационного сбора. А также, поскольку это дом, на стоимость общей площади дома (кв.м. в зависимости от региона). Ну и могут добавить платеж за капремонт дома, но через три года после производства.
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29k
BuG 2 часа назад
http://www.deye-rv.comhttp://www.deye-rv.com
https://www.a-rv.comhttps://www.a-rv.com
Китайцы вообще удивляют в плане автодомов.
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