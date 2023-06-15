Надо было штурвал на себя тянуть

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Молодой и пьяный водитель Приоры совершил ДТП в Ухте. Как выяснилось, он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 61 раз. При этом прав у него нет и никогда не было.
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