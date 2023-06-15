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Надо было штурвал на себя тянуть

Надо было штурвал на себя тянуть

Автор:
15 июня 2023 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пьянь   
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Молодой и пьяный водитель Приоры совершил ДТП в Ухте. Как выяснилось, он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 61 раз. При этом прав у него нет и никогда не было.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пьянь   
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jfk 49 минут назад
есть пара вопросов к местной гибдд
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