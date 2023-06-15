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В Мурино местные жители устроили самосуд над пьяной автоледи, которая ехала во дворе и задела машины

В Мурино местные жители устроили самосуд над пьяной автоледи, которая ехала во дворе и задела машины

Автор:
15 июня 2023 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: Мурино   авто   алкоголь   видео   водитель   машина   пьяная   
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Дама была в неадеквате и, задев авто, всё равно продолжала движение. Очевидцы ДТП не растерялись и ринулись наперерез даме за рулем. Оказалось, что женщина и ее спутник были пьяны и слабо соображали.

Чтобы не дать автоледи покинуть место ДТП, у нее отобрали ключ от машины, а с пассажиром авто даже успели подраться, пока вытаскивали его из салона.

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Метки: Мурино   авто   алкоголь   видео   водитель   машина   пьяная   
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11  комментариев
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9k
SSD Час назад
Какое хорошее видео. Беда в том только, что страховая не платит за "пьяные" ДТП, а взыскивать с этих алкашей - замучаешься. Тетка, наверняка, мамашка еще неработающая.
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15k
Axel 6 минут назад
Как же бесят эти пиканья. Ну почему если у кого-то слишком "нежные" уши, то все остальные тоже должны терпеть цензуру?
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10k
Игорь 8 минут назад
.....пьяная автоледи...... - пипец
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27k
timberium 17 минут назад
ну, самосуд это лишнее, а вот забрать ключи и запереть где то в чуланчике, это да...
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25k
Сибиряк 40 минут назад
У нас в посёлке был любитель ездить датым, проблему решили просто, сначала колёса пропороли, не дошло, на следующий раз машина случайно сгорела на краю посёлка. Водителя из гуманных соображений положили спать под елку в это время.
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1k
muhandes 42 минуты назад
Еще легко отделались. А ведь их могли расчленить и Мойку выбросить в сумках.
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