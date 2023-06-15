В Мурино местные жители устроили самосуд над пьяной автоледи, которая ехала во дворе и задела машины

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Дама была в неадеквате и, задев авто, всё равно продолжала движение. Очевидцы ДТП не растерялись и ринулись наперерез даме за рулем. Оказалось, что женщина и ее спутник были пьяны и слабо соображали.
Чтобы не дать автоледи покинуть место ДТП, у нее отобрали ключ от машины, а с пассажиром авто даже успели подраться, пока вытаскивали его из салона.
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