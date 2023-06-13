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Без ДТП. Лучше бы на автобусе ездила

Без ДТП. Лучше бы на автобусе ездила

Автор:
13 июня 2023 08:06
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без дтп   видео   машина   
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"Девушка обгоняла по обочине, недалеко от поселка городского типа Ильский, Северского района, Краснодарского края. Девушка жива, здорова, все обошлось", - пишут очевидцы инцидента.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без дтп   видео   машина   
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19  комментариев
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41k
Франц Лефорт 3 часа назад
ТП - это диагноз!
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6k
sumrаknn Минуту назад
не дай бог она работает на ответственной работе с людьми
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24k
Сталкер 12 минут назад
Повезло дуре.
А жаль...
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 46 минут назад
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8k
soar 57 минут назад
Еду как-то по бетонке в районе Мги, а меня вот так же справа по обочине обгоняет миксер и стремительно уходит в закат. Глянул на спидометр, скорость 100.
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14k
Jearom Час назад
главный вопрос = ну накуя? много времени выиграла?
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11k
Властелин Час назад
Суч*_ка. Кто таким бл_*ядям дает права. А если бы она в лобовое с машиной а там семья дети.
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10k
Фомич 2 часа назад
Там еще и ограничение скорости... это точно девушка, а не транс после трансплантации мозга от макаки?
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6k
vasilykopkov 2 часа назад
Вот нахрена выезжать на обочину, если поток и так нормально едет ?!!
PS Что-то сдаётся мне, это не девушка, а малолетний (С)пиди-гонщик.
Девки так не ездят обычно. Впрочем регу виднее...
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4k
Алекс Таворотов 2 часа назад
насмотрятся всяких форсажей и думают что законы физики не существуют....
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826
Денис 2 часа назад
Ей повезло нереально, могла прицеп стоящий на обочине собрать.
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16k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Автор, у тебя, что с грамматикой, когда это "млядина" писалась как девушка?
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13k
Kostick 3 часа назад
ппц она упоротая!
зы давно пора приравнять езду по обочине к пропаганде тридварасии, со всеми вытекающими.
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5k
Александр 3 часа назад
Сначала машину купят, потом права... Откуда только деньги берут?! Тоже покупают, наверное! ©
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12k
GROMOZEKA 3 часа назад
Тупая п@здилища
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5k
Горожанин 3 часа назад
Всё понятно - это любительница анального секса.
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