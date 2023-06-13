Без ДТП. Лучше бы на автобусе ездила

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"Девушка обгоняла по обочине, недалеко от поселка городского типа Ильский, Северского района, Краснодарского края. Девушка жива, здорова, все обошлось", - пишут очевидцы инцидента.
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А жаль...
PS Что-то сдаётся мне, это не девушка, а малолетний (С)пиди-гонщик.
Девки так не ездят обычно. Впрочем регу виднее...
зы давно пора приравнять езду по обочине к пропаганде тридварасии, со всеми вытекающими.