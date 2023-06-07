Белорусы скрестили трактор и мотоцикл

«Трактоцикл» имеет массивную конструкцию с колесами и фарами от трактора. Кроме этого у него массивная рама, огромный бензобак и задранная вверх выхлопная труба.



«Трактоцикл» так же ранее был представлен сербской публике, где привлёк много внимания. В производство он, конечно же, не пойдет. Это своего рода фантазия на тему, как мог бы выглядеть мотоцикл от МТЗ.