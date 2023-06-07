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Белорусы скрестили трактор и мотоцикл

Белорусы скрестили трактор и мотоцикл

Автор:
07 июня 2023 15:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Белоруссия   авто   автомир   автомобили   машина   трактор   трактоцикл   
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Минский тракторный завод представил на выставке "Белагро" новинку - "Трактоцикл" - гибрид трактора и мотоцикла.

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Метки: Автовсячина   Белоруссия   авто   автомир   автомобили   машина   трактор   трактоцикл   
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3  комментария
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6k
semsi 24 минуты назад
Надеюсь по проходимости будет как трактор беларусь
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3k
OLDer Полчаса назад
Белорусы они такие...
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−2
skorpin ! 45 минут назад
тула мотоцикл
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