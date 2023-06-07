Белорусы скрестили трактор и мотоцикл

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Минский тракторный завод представил на выставке "Белагро" новинку - "Трактоцикл" - гибрид трактора и мотоцикла.
«Трактоцикл» имеет массивную конструкцию с колесами и фарами от трактора. Кроме этого у него массивная рама, огромный бензобак и задранная вверх выхлопная труба.
«Трактоцикл» так же ранее был представлен сербской публике, где привлёк много внимания. В производство он, конечно же, не пойдет. Это своего рода фантазия на тему, как мог бы выглядеть мотоцикл от МТЗ.
«Трактоцикл» так же ранее был представлен сербской публике, где привлёк много внимания. В производство он, конечно же, не пойдет. Это своего рода фантазия на тему, как мог бы выглядеть мотоцикл от МТЗ.
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