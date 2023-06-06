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Лужа со скрытым "лежачим полицейским"

Лужа со скрытым "лежачим полицейским"

Автор:
06 июня 2023 10:26
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Водители не замечая подвоха на полном ходу пытаются проехать каверзную лужу. Без потерь не обошлось.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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18  комментариев
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837k
А.Берестенко 2 часа назад
А что, знаков Лежачий полицейский нема?
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25k
Михаил Сметанкин 3 минуты назад
Лежачий полицейский? В обратную сторону лежит чтоли?
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12k
Евгений 7 минут назад
Не в каждой луже есть яма, но в каждой яме есть лужа.
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10k
GRuslan 9 минут назад
Есть анекдот про то как прораб приходит посмотреть на строящийся объект, а там глубокая яма, он мол че за херня, а рабочие ему план показывают типа все по инструкции. Он переворачивает план и говорит, тут маяк должен быть. Так вот там такие же строители видать лежачего делали.
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1k
SmartCat101 12 минут назад
в Калугу прокатитесь там на каждой улице такие лежат и сразу пачками
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2k
Бомбардир 15 минут назад
Я по лужам всегда медленно еду, у нас там может быть все что угодно.
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27k
Киры4 Полчаса назад
Оператор сволочь редкостойная, снимает ещё и ржот.
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12k
harlamov 44 минуты назад
Ну если долбо#бы так летят по луже, то так им и надо.
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947
Лютый вам Бетховен 52 минуты назад
Это не яма, а "временная «служебная траншея», необходимая для работ, которые компания SoCal Gas проводит на ближайшем объекте". Ремонтировать категорически запрещено (Железный Арни на этом обжёгся).
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32k
Slonyash 53 минуты назад
Глубоко лежит, однако!
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13k
MilfFucker 54 минуты назад
Кстати нифига не смешно, вылетит чушка стальная из грузовика и в лобовуху попутной будет не айс.
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5k
Евгений Д 58 минут назад
За такую подставу надо дорожников наказывать и оформлять ДТП- а ни кто не остановился и не вызвал кого надо
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2k
Владимир Час назад
Не замечая подвоха и главное не замечая знаков дорожного движения. А ведь их нужно не просто видеть, но и руководствоваться ими во время управления авто.
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28k
Serg2001 Час назад
Есть два типа "лежачих полицейских". Выпуклые и вогнутые. Вогнутых гораздо больше. А этот еще и водичкой замаскирован...)
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3k
Сергей Час назад
Та не лежачий, там яма во всю дорогу.
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