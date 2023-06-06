Лужа со скрытым "лежачим полицейским"

2033
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Водители не замечая подвоха на полном ходу пытаются проехать каверзную лужу. Без потерь не обошлось.
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