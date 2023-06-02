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Американский гиперкар Czinger 21C испытали на дорогах общего пользования

Американский гиперкар Czinger 21C испытали на дорогах общего пользования

Автор:
02 июня 2023 15:17
Сообщество : Автомир
Метки: 21С   Czinger   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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Американская компания Czinger со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе опубликовала два видеоролика с новым гиперкаром 21С, силовая установка которого развивает 1350 л.с. Автомобиль с экзотической компоновкой салона показан в движении на дорогах общего пользования.

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Метки: 21С   Czinger   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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1k
Виктор Глущенко 42 минуты назад
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Ego sum qui sum Полчаса назад
некрасивый
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13k
Shtoppi Полчаса назад
очередной бэтмобиль. и почему-то мне кажется что дороги "общего" пользования очень тщательно подобраны, спецом для съемок рекламы, а на первой же колдобине эта бричка пойдет на "взлет" с переворотами.
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