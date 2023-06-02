Американский гиперкар Czinger 21C испытали на дорогах общего пользования

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Американская компания Czinger со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе опубликовала два видеоролика с новым гиперкаром 21С, силовая установка которого развивает 1350 л.с. Автомобиль с экзотической компоновкой салона показан в движении на дорогах общего пользования.
Американский гиперкар представляет собой гибрид. В задней части установлен 2,9-литровый V8, способный раскручиваться до 11 000 об/мин, передние колёса вращают два электромотора. В базовой модификации они обеспечивают 1250 л.с., но опционально к мощности можно добавить ещё 100 сил.
Суперкар способен набрать 100 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч: целью создателей является преодоление порога 450 км/ч.
Суперкар способен набрать 100 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч: целью создателей является преодоление порога 450 км/ч.
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Метки: 21С Czinger Автовсячина США авто автомир автомобили гиперкар машина
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