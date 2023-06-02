Американский гиперкар Czinger 21C испытали на дорогах общего пользования

Американский гиперкар представляет собой гибрид. В задней части установлен 2,9-литровый V8, способный раскручиваться до 11 000 об/мин, передние колёса вращают два электромотора. В базовой модификации они обеспечивают 1250 л.с., но опционально к мощности можно добавить ещё 100 сил.



Суперкар способен набрать 100 км/ч за 1,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч: целью создателей является преодоление порога 450 км/ч.