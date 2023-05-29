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"Движение на самокатах запрещено", но нет...

"Движение на самокатах запрещено", но нет...

Автор:
29 мая 2023 09:45
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Белоруссия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   самокат   
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Видео ДТП от 25 мая из Могилёва. В Белоруссии сделали специальный знак, запрещающий движение на велосипедах и самокатах, но от ДТП это не спасает.

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Метки: sim   Белоруссия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   самокат   
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6  комментариев
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Лютый вам Бетховен Час назад
Автомобилисту благодарность за защиту граждан пешеходов от действий "лётчика-испытателя".
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5k
!ГЕНнадий 21 минуту назад
Только, знак повёрнут не самокатчикам ,а водителям, почему-то...
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59k
pynh Полчаса назад
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Надо было еще по самокату проехаться. Типа случайно )))
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9k
Александр Маслов Час назад
Случай, когда "успели" оба
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Дальнобой

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