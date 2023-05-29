"Движение на самокатах запрещено", но нет...

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Видео ДТП от 25 мая из Могилёва. В Белоруссии сделали специальный знак, запрещающий движение на велосипедах и самокатах, но от ДТП это не спасает.
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Метки: sim Белоруссия ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина пешехода сбили самокат
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