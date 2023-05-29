Немного о том как ездят и "успевают" мотоциклисты

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Видео ДТП из Костромы. Как шутят комментаторы - это всё потому, что водитель не успел положить на бок свой мотоцикл.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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Он конечно правил не нарушает и хруст полностью виноват, но... Вот если бы рег ехал, как все нормальные люди впереди него, то ДТП, скорее всего, не было бы.