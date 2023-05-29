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Немного о том как ездят и "успевают" мотоциклисты

Немного о том как ездят и "успевают" мотоциклисты

Автор:
29 мая 2023 09:13
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Видео ДТП из Костромы. Как шутят комментаторы - это всё потому, что водитель не успел положить на бок свой мотоцикл.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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9  комментариев
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
В такое дтп можно на машине попасть...
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Ну мотоциклист затупил. У него достаточно времени было с момента обнаружения чтобы и увернуться, и оттормозиться.
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15k
ss 38 минут назад
Да рег сам едет, как баран. По осевой.
Он конечно правил не нарушает и хруст полностью виноват, но... Вот если бы рег ехал, как все нормальные люди впереди него, то ДТП, скорее всего, не было бы.
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