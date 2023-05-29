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УАЗ готовит к выпуску юбилейную спецверсию "Буханки"

УАЗ готовит к выпуску юбилейную спецверсию "Буханки"

Автор:
29 мая 2023 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   буханка   машина   спецвыпуск авто   уаз   юбилейная версия Буханки   
1839
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Легендарная модель будет представлена в ярких цветах. Стоимость авто - от 1,6 млн рублей.

К 65-летию модели, которую в России знают, как "Буханка", Ульяновский автозавод презентует юбилейную версию этого авто - об сообщают "Известия" со ссылкой на Телеграм-канал "Автопоток". За основу взят экспедиционный вариант "Буханки" со специальными внедорожными шинами, силовыми бамперами, багажником на крыше и лестницей.


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О технических подробностях яркого авто пока не сообщается, но скорее всего оно будет таким же, как традиционная версия "Бухански" с 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409 (112 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач.


От привычного неприметного фургона новую версию отличает яркий цвет. На выбор покупателю будут доступны машины в трёх вариантах: в ярко-желтом, кислотно-зелёном и в черном цветах. Машины окрашиваются полиуретановым составом Raptor.


Стоимость этой модификации - от 1,6 млн российских рублей ($20.000). Для сравнения: стоимость обычной "Буханки" базовой комплектации начинается от 1,33 млн рублей.


Напомним: "УАЗ Буханка" появилась на конвейере автозавода в Ульяновске в 1958 году. Первая версия называлась УАЗ-450. За это время авто модернизировалось, однако его экстерьер, как и философия остались прежними. Что характерно, у этой машины есть свои поклонники, которые любят неказистую, но выносливую "железную лошадку" за проходимость по бездорожью.


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Метки: авто   автомир   буханка   машина   спецвыпуск авто   уаз   юбилейная версия Буханки   
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22  комментария
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Кузов оцинкуют? Нормально проварят? Может перед тем, как собирать пихло и коробас проведут дефектацию того говна, из которого обычно на УАЗе собирают изделия?
Де нет...

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485
Murych 3 минуты назад
Это прорыв или рывок?
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−8
слезы султопарова 23 минуты назад
это говно кто-то покупает?
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14k
котегRUS Полчаса назад
очень хочется верить что тот мужик, который годами не доедал и копил деньги на "буханку", не станет плакать горькими слезами и корить последними словами жопоруких сборщиков этих колымаг с завода УАЗ..
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8k
mbr Полчаса назад
зачем на буханку намордник надели?

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96
Krrsantan Полчаса назад
УАЗ всегда ранен, но никогда не убит!)
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17k
sonic24a 37 минут назад
Мрак. По напридумали всякого гэ, приходится 30 лет после них делать.
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26
София 47 минут назад
Бог создал труд и обезьяну, чтоб получился человек.
"Буханку" же господь не трогал, та сразу вышла хорошо.
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184
Кот Чеширский 57 минут назад
Чего только не придумают, чтобы дороги не делать
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21k
AzuveR Час назад
Это прорыв УАЗ !!!!!!!!!!! За 65 лет производства этого ведра,они сменили цвет. Ура.
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1k
Seryi_spb Час назад
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956
liveevil Час назад
Когда уже выйдет спецверсия означающая конец производства этих вёдер?
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55k
Олег Час назад
Отправьте на урановые рудники тех, кто за 65 лет ничего кроме краски не поменял в машине. Она 30 лет назад морально устарела. Чем занимаются конструкторы и дизайнеры на заводе? Цвет придумывают?
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25k
Влад Час назад
Чёт не понял, вроде силовые бампера и кенгурятники запрещены ПДД, а тут прям с завода?
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