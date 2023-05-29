УАЗ готовит к выпуску юбилейную спецверсию "Буханки"

Напомним: "УАЗ Буханка" появилась на конвейере автозавода в Ульяновске в 1958 году. Первая версия называлась УАЗ-450. За это время авто модернизировалось, однако его экстерьер, как и философия остались прежними. Что характерно, у этой машины есть свои поклонники, которые любят неказистую, но выносливую "железную лошадку" за проходимость по бездорожью.