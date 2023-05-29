УАЗ готовит к выпуску юбилейную спецверсию "Буханки"

Легендарная модель будет представлена в ярких цветах. Стоимость авто - от 1,6 млн рублей.
К 65-летию модели, которую в России знают, как "Буханка", Ульяновский автозавод презентует юбилейную версию этого авто - об сообщают "Известия" со ссылкой на Телеграм-канал "Автопоток". За основу взят экспедиционный вариант "Буханки" со специальными внедорожными шинами, силовыми бамперами, багажником на крыше и лестницей.
О технических подробностях яркого авто пока не сообщается, но скорее всего оно будет таким же, как традиционная версия "Бухански" с 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409 (112 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
От привычного неприметного фургона новую версию отличает яркий цвет. На выбор покупателю будут доступны машины в трёх вариантах: в ярко-желтом, кислотно-зелёном и в черном цветах. Машины окрашиваются полиуретановым составом Raptor.
Стоимость этой модификации - от 1,6 млн российских рублей ($20.000). Для сравнения: стоимость обычной "Буханки" базовой комплектации начинается от 1,33 млн рублей.
Напомним: "УАЗ Буханка" появилась на конвейере автозавода в Ульяновске в 1958 году. Первая версия называлась УАЗ-450. За это время авто модернизировалось, однако его экстерьер, как и философия остались прежними. Что характерно, у этой машины есть свои поклонники, которые любят неказистую, но выносливую "железную лошадку" за проходимость по бездорожью.
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Де нет...
"Буханку" же господь не трогал, та сразу вышла хорошо.
Всю техдокументацию пришлось из-за этого перелапачивать.
Завод работает на свою нишу и свой спрос.
А так-то они много уже разных уазиков наделали, и главным все равно всегда оставалась цена. И она оставалась существенно ниже остальных внедорожников.
Сейчас во всех сферах правят малолетние мальчики-долбо...бы, профессиональные манагеры с хорошими зарплатами и нескромными откатами, да ебл...ны-мракетологи, именно они принимают все решения.
Инженеров морально и физически уничтожали последние 30 лет.
А вы пойдёте на завод инженером конструктором за 35 тыс и с охе...нной ответственностью? Правда вам ещё пере этим придётся учиться лет 6, потратить кучу сил, изучить гору учебников, израсходовать хе..рову тучу бабла на подготовку, поступление, обучение и проживание?
Только ленивые бездельники обвиняют тех, кто что-то реально пытается делать, В условиях, которые прямо запрещают эту деятельность.