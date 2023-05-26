Инициатива фиксировать нарушения ПДД на смартфон была отклонена Госдумой

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В Госдуме отклонили законопроект позволяющий гражданам "стучать" на нарушения правил дорожного движения. Сам документ посчитали спорным, а реализацию концепции якобы слишком дорогой.
Идея приложения для фиксации нарушений ПДД под условным названием «Народный инспектор» обсуждается с 2017 года. Концепция проекта предусматривает разработку приложения, с помощью которого граждане могли бы жаловаться в ГИБДД на нарушителей, и такие жалобы имели бы тот же вес, что и данные дорожных камер. По сути, «Народный инспектор» должен был стать расширенным на федеральный уровень «Помощником Москвы», действующим в столице.
В первом чтении проект был принят в 2019 году, однако сейчас его отклонили. По данным издания, комитет Госдумы по госстроительству посчитал проект недоработанным в части фиксации и обработки информации: утверждается, что в нынешнем виде «Народный инспектор» приведёт к спорным ситуациям и нарушению прав граждан.
Кроме того, остался непрояснённым механизм финансирования разработки самого приложения. По ценам 2017 года она обошлась бы в 2,7 миллиарда рублей.
В середине апреля Госдума отклонила ещё два законопроекта, внесённых несколько лет назад. Один из них предлагал лишать водительских удостоверений за три и более серьёзных нарушения ПДД, другой — штрафовать на 5 тысяч рублей за так называемое опасное вождение.
В первом чтении проект был принят в 2019 году, однако сейчас его отклонили. По данным издания, комитет Госдумы по госстроительству посчитал проект недоработанным в части фиксации и обработки информации: утверждается, что в нынешнем виде «Народный инспектор» приведёт к спорным ситуациям и нарушению прав граждан.
Кроме того, остался непрояснённым механизм финансирования разработки самого приложения. По ценам 2017 года она обошлась бы в 2,7 миллиарда рублей.
В середине апреля Госдума отклонила ещё два законопроекта, внесённых несколько лет назад. Один из них предлагал лишать водительских удостоверений за три и более серьёзных нарушения ПДД, другой — штрафовать на 5 тысяч рублей за так называемое опасное вождение.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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В Германии, видимо, смогли не дорого это реализовать и даже платят стукачам % со штрафа.
-Милиционер предупреждает водителя:
Вы знаете, здесь нельзя парковаться, это Дом правительства, здесь депутаты кругом!
Ничего, у меня сигнализация хорошая!
За**пись! А придурок перегородивший тротуар не нарушает права?
Чисто ИМХО, кажется, что именно финансовый вопрос ключевой. 2,7 миллиарда по ценам 6-ти летней давности, сейчас преобразуются миллиардов в 6, почему нет? И это разработка. А внедрение, а обслуживание? Это очень лакомый кусок. Не могут выгодоприобретателя определить) Как определят - активно начнут агитировать людей за эту тему)