Инициатива фиксировать нарушения ПДД на смартфон была отклонена Госдумой

Идея приложения для фиксации нарушений ПДД под условным названием «Народный инспектор» обсуждается с 2017 года. Концепция проекта предусматривает разработку приложения, с помощью которого граждане могли бы жаловаться в ГИБДД на нарушителей, и такие жалобы имели бы тот же вес, что и данные дорожных камер. По сути, «Народный инспектор» должен был стать расширенным на федеральный уровень «Помощником Москвы», действующим в столице.



В первом чтении проект был принят в 2019 году, однако сейчас его отклонили. По данным издания, комитет Госдумы по госстроительству посчитал проект недоработанным в части фиксации и обработки информации: утверждается, что в нынешнем виде «Народный инспектор» приведёт к спорным ситуациям и нарушению прав граждан.



Кроме того, остался непрояснённым механизм финансирования разработки самого приложения. По ценам 2017 года она обошлась бы в 2,7 миллиарда рублей.

В середине апреля Госдума отклонила ещё два законопроекта, внесённых несколько лет назад. Один из них предлагал лишать водительских удостоверений за три и более серьёзных нарушения ПДД, другой — штрафовать на 5 тысяч рублей за так называемое опасное вождение.