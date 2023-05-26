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Инициатива фиксировать нарушения ПДД на смартфон была отклонена Госдумой

Инициатива фиксировать нарушения ПДД на смартфон была отклонена Госдумой

Автор:
26 мая 2023 13:25
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1082
1
В Госдуме отклонили законопроект позволяющий гражданам "стучать" на нарушения правил дорожного движения. Сам документ посчитали спорным, а реализацию концепции якобы слишком дорогой.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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36  комментариев
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5k
Андрей Час назад
как по мне - зря. полезная инициатива была. Быстро бы перевоспитала любителей парковаться на газонах, обочечников и т.п. Депутаты боятся что их самих завалят штрафами? )

В Германии, видимо, смогли не дорого это реализовать и даже платят стукачам % со штрафа.
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1k
Хачик 5 минут назад
Будет так...))
-Милиционер предупреждает водителя:
Вы знаете, здесь нельзя парковаться, это Дом правительства, здесь депутаты кругом!
Ничего, у меня сигнализация хорошая!
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8k
Trenzel2003 5 минут назад
Нарушению прав граждан.
За**пись! А придурок перегородивший тротуар не нарушает права?
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5k
livaneth 6 минут назад
То, что я купил машину, заплатив при этом все налоги (а в цене машины их больше половины) позволяет мне ехать по любой дороге и парковаться на любой парковке. Но вот наличия свободной от пробок дороги в любом месте, где мне приспичило ехать , равно как и наличия свободной парковки там, где мне приспичило остановиться мне никто не обещал. Есть в России области, в которых и того и другого в избытке (например степь). А, скажем в Москве парковку в удобном месте приходится оплачивать дополнительно.
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1k
SmartCat101 6 минут назад
уж не потому ли что эти ожиревшие чинуши бздят , что первые и окажутся там
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5k
pinbalist 13 минут назад
Трусы поганые. В кои-то веки хорошая инициатива была, но нет.
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2k
Руслан 20 минут назад
"Кроме того, остался непрояснённым механизм финансирования разработки самого приложения. По ценам 2017 года она обошлась бы в 2,7 миллиарда рублей."
Чисто ИМХО, кажется, что именно финансовый вопрос ключевой. 2,7 миллиарда по ценам 6-ти летней давности, сейчас преобразуются миллиардов в 6, почему нет? И это разработка. А внедрение, а обслуживание? Это очень лакомый кусок. Не могут выгодоприобретателя определить) Как определят - активно начнут агитировать людей за эту тему)
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12k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
Дорогая реализация концепции? Так пусть зарплату всем думцам урежут на 5% и хватит. Будут не каждый год новые майбахи покупать, потерпят.
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3k
ProstoBoBka Полчаса назад
А зачем им это делать? Им первым(детям, женам, любовницам) штрафы прилетят!
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6k
Кот 37 минут назад
Побоялись выйти на самих себя.
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960
ruslan d 46 минут назад
А жаль
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4k
Горожанин 53 минуты назад
Правильно. Где тогда гаишникам харчеваться?
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9k
Борис Карабанов 55 минут назад
Такое ощущение, что у нас почему-то чаще пекутся о защите прав правонарушителей, нежели о правах законопослушных граждан и их безопасности. В данном случае, высочайшие чиновники, видимо, в строгом соответствии со своим менталитетом, руководствуются святым принципом "стучать - западло".
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13k
Shtoppi 57 минут назад
если учесть то, как некоторые чинуши законы "соблюдают", а пдд для них это вообще пустой звук, то совсем не удивительно что они его отклонили.
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44
Джем Shtoppi 54 минуты назад
значит надо отклонить такую думу, помните что "голос" - это ваше единственное средство заявить своё мнение.
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13k
Kostick Час назад
конечно отклонили, тогда им придётся ездить по правилам) среднестатистический водятел, за исключением пересевших с ишаков, под пистолетом не выкатится на встречку, и другие нарушения, что влекут за собой лишение. а слуХи народа считают, что для них отдельные правила, точнее их отсутствие.
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