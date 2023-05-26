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В Волгограде водитель кроссовера сбил ребенка на самокате

В Волгограде водитель кроссовера сбил ребенка на самокате

Автор:
26 мая 2023 09:31
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   ребенок   самокат   
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Судя по кадрам с места событий, ребенок ехал на самокате по тротуару и выезжал на проезжую часть двора (не спешился), когда в него на большой скорости врезался кроссовер.
Мальчика отбросило на несколько метров. К месту аварии сразу же прибежал батя ребенка и с одного удара отправил в нокаут водителя автомобиля.

Ребенок отделался ушибом, а вот водитель автомобиля отправился в больницу — от удара мужчина упал и ударился головой об асфальт. В итоге получил кровоизлияние в мозг и потерю памяти. Понятное дело, что отец действовал в состоянии аффекта, НО пострадавших нельзя трогать и нападать на виновника ДТП тоже нежелательно. Скорее всего ему грозит уголовка.

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Метки: ДТП   ребенок   самокат   
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27  комментариев
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9k
Том Сойер 2 часа назад
Папаша - мудак, заработал себе уголовную статью, и никакое состояние аффекта тут не проканает, писал уже, и ещё раз повторю - пока вот такие долпайопы-папши будут так относится к своим детям( 1. Ты куда, еплан смотрел, когда твой ребёнок поехал на самокате в сторону проезжей части двора??? 2. Ты почему не объяснил своему ребёнку(неоднократно!!!), что с территории детской площадки выезжать категорически нельзя???(судя по тому, как смело ребёнок поехал в сторону дороги - не объяснял 100%) 3. Ты почему изначально не контролируешь перемещение своего ребёнка на этом источнике повышенной опасности?) - такие случаи будут ВСЕГДА!!!
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10k
Б.Касторский Минуту назад
Что-то папаша какая-то истеричка. Сам не уследил за ребенком, случившиеся полностью его вина. Потом ещё и ударил человек, выбежавшего помочь.
Самое обидное, что даже если возбудят дело, там ограничится штрафом (если конечно не будет серьезных повреждений) и такой урод будет чувствовать свою правоту и безнаказанность.
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524
Ivan Shotgun 10 минут назад
Ребят, ну водитель кроссовера тоже хорош, скорость у него была немаленькая. Нужно же понимать, что по районам новостроек с подавляющим большинством молодых, тупых, быдловатых ипотечников с такими же детьми , нужно ездить крадучись.
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1k
Провокатор 14 минут назад
"выезжал на проезжую часть двора (не спешился)"
Автор прежде чем писать всякую хрень изучи ПДД. П. 1.2 приравнивает ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО для движения самокат к пешеходам. П.24.8 Запрещает пересекать дорогу по пешеходному переходу "Велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов".
Понасосут на права и лезут других учить.
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6k
fin4all Полчаса назад
Ну вот, из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 2 человека получили уголовное дело, два получили травмы и один риск пристального внимания органов опеки. А если еще окажется что подняв ребенка он усугубил его состояние...
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10k
Antilles 38 минут назад
Поэтому я катаю по дворовой территории на измене. У нас в каждой квартире по 10 пистюков. Половина на самокатах, другая в колясках гоняют, как бешеные, мамаши не поспевают.
Первая скорость, нога на тормозе и, крадучись аки ниндзя, из-за каждого припаркованного, из каждого куста ждёшь внезапной атаки. Но конечно, всегда есть бело-жёлтые джигиты, или мадамы в телефонах, которые на перегазовках мчат навстречу победе, этих могила исправит...
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18k
Роберт Шекли 49 минут назад
Никакая это не уголовка, как некоторые пишут
Максимум административка 5 тыс руб
Для уголовки нужно 2 удара или серьезные увечья

А вот то, что за рулем м*ак, который на скоростях проезжает мимо детской площадки - это факт
Будь скорость 20 км, то авто встало бы на месте, а не проехало 5 метров
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6k
sumrаknn Час назад
Для тех кто хотел сказать - мол папаша виноват, ребенок виноват, над быть внимательным, куда на дорогу то? Я вам объясню. Это не дорога, это не место для машин, это место для детей, это жилая зона, обозначенная знаками. И машинам всего лишь разрешили мееееееедленно, не быстрее 20км/ч аккуратно въехать для парковки, даже бибикать нельзя без дела. и быть аккуратным - это обезопаситься от мудаков летающих по жилой зоне. а обязанность водителей быть готовым ко всему - ведь это жилая зона. это место для мам, детей, слепых дедушек и медленных бабушек. папаша молодец, сдержался, всего разок дал, другой бы забил бы в качестве урока.
ПыСы. Я езжу по дворам исключительно с ногой на тормозе и в данной ситуации наезда бы не совершил. этот водила лелит и ему пожуй.
ПыПыСы детей конечно надо воспитывать и объяснять, что мутаков полно и от мутаков держаться подальше.
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665
RDV 2 часа назад
Отец ребенка долбайобище херово...за ребенком своим следить надо упырина... ппц он катится на дорогу как будто по детской площадке едет, а отцу похеру...
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Пашу судить по двум статьям "не выполнения родительских обязанностей" и "нанесение тяжкого вреда здоровью", из-за состояния "аффекта" дать более гуманно 7 лет, выйдет через 5.
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё правильно, всё по понятиям - на предполагаемого виновника ДТП нападать надо сразу, а то, вдруг, он окажется невиноватым. Это должно быть "на автомате", в крови, впитано с молоком матери. Буквально, не далее, чем вчера, фишкяне дружно поддержали нападение водителя автомобиля и пассажира на мотоциклиста, совершившего ДТП. Без ментов всё надо порешать. Ну, а то, что папаня "прощёлкал" опасный вояж сына, это бывает, он же ребёнок.
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9k
МихА 2 часа назад
Прежде чем бить водителю морду лучше бы объяснил сыну что такое дорога и как не следует на неё вылетать на самокате. Я так же чуть не сбил пистюка на велосипеде, выскочил как чёрт между машин.
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