В Волгограде водитель кроссовера сбил ребенка на самокате

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Судя по кадрам с места событий, ребенок ехал на самокате по тротуару и выезжал на проезжую часть двора (не спешился), когда в него на большой скорости врезался кроссовер.
Мальчика отбросило на несколько метров. К месту аварии сразу же прибежал батя ребенка и с одного удара отправил в нокаут водителя автомобиля.
Ребенок отделался ушибом, а вот водитель автомобиля отправился в больницу — от удара мужчина упал и ударился головой об асфальт. В итоге получил кровоизлияние в мозг и потерю памяти. Понятное дело, что отец действовал в состоянии аффекта, НО пострадавших нельзя трогать и нападать на виновника ДТП тоже нежелательно. Скорее всего ему грозит уголовка.
Ребенок отделался ушибом, а вот водитель автомобиля отправился в больницу — от удара мужчина упал и ударился головой об асфальт. В итоге получил кровоизлияние в мозг и потерю памяти. Понятное дело, что отец действовал в состоянии аффекта, НО пострадавших нельзя трогать и нападать на виновника ДТП тоже нежелательно. Скорее всего ему грозит уголовка.
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Самое обидное, что даже если возбудят дело, там ограничится штрафом (если конечно не будет серьезных повреждений) и такой урод будет чувствовать свою правоту и безнаказанность.
Автор прежде чем писать всякую хрень изучи ПДД. П. 1.2 приравнивает ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО для движения самокат к пешеходам. П.24.8 Запрещает пересекать дорогу по пешеходному переходу "Велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов".
Понасосут на права и лезут других учить.
Понапишут всякую хрень, а потом возмущаются, что другие пишут.
Первая скорость, нога на тормозе и, крадучись аки ниндзя, из-за каждого припаркованного, из каждого куста ждёшь внезапной атаки. Но конечно, всегда есть бело-жёлтые джигиты, или мадамы в телефонах, которые на перегазовках мчат навстречу победе, этих могила исправит...
Максимум административка 5 тыс руб
Для уголовки нужно 2 удара или серьезные увечья
А вот то, что за рулем м*ак, который на скоростях проезжает мимо детской площадки - это факт
Будь скорость 20 км, то авто встало бы на месте, а не проехало 5 метров
ПыСы. Я езжу по дворам исключительно с ногой на тормозе и в данной ситуации наезда бы не совершил. этот водила лелит и ему пожуй.
ПыПыСы детей конечно надо воспитывать и объяснять, что мутаков полно и от мутаков держаться подальше.
А если серьёзно, то в правовом просвещении в стране полный провал. В головах у людей, особенно молодых, каша из "понятий", "этикетов" и статей законов. Потому мы и наблюдаем этот горький катаклизм, что населению пора прибиться к одному берегу - либо жить по законам, либо жить по понятиям. Усидеть на двух стульях сложно. Это не нормально, когда в обществе массово приветствуется самосуд с экивоками в сторону "слабой правоохранительной системы". Пока сам гражданин не осознает порочность этого пути, никакая самая репрессивная система не поможет.
Вспомните себя. Вам говорили на стройку не ходить, по гаражам не прыгать, на крышу не залазить, по коридору не бегать, на перилах не скатываться... И что, слушались?
Вина полностью на водителе-долб*бе, который гоняет возле детской площадки