В Волгограде водитель кроссовера сбил ребенка на самокате

Мальчика отбросило на несколько метров. К месту аварии сразу же прибежал батя ребенка и с одного удара отправил в нокаут водителя автомобиля.



Ребенок отделался ушибом, а вот водитель автомобиля отправился в больницу — от удара мужчина упал и ударился головой об асфальт. В итоге получил кровоизлияние в мозг и потерю памяти. Понятное дело, что отец действовал в состоянии аффекта, НО пострадавших нельзя трогать и нападать на виновника ДТП тоже нежелательно. Скорее всего ему грозит уголовка.