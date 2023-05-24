Грузовик разнёс стоящие в туннеле автомобили

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14 мая в Акабе, Иордания, свадебная процессия неосмотрительно заблокировала дорожное движение внутри туннеля, что привело к трагическому ДТП. Грузовик с прицепом врезался в стоящие автомобили. В результате аварии один человек погиб и 13 пострадали.
"Клан Аль-Наймат поблагодарил семью погибшего молодого человека Ахмеда Аль-Гарабли заявлением о том, что семья Аль-Гарабли отказалась от своих клановых и уголовных прав без компенсации за смерть их сына в результате аварии, которая Сыновья Аль-Наимата назвали его "непреднамеренным ".
В заявлении говорилось, что клан Аль-Наймат отправился с делегацией видных деятелей к семье Аль-Гарабли просить прощения, поэтому последняя проявила инициативу их получения, и семья согласилась безвозмездно отказаться от всех прав", - сообщают по этому поводу местные СМИ.
В заявлении говорилось, что клан Аль-Наймат отправился с делегацией видных деятелей к семье Аль-Гарабли просить прощения, поэтому последняя проявила инициативу их получения, и семья согласилась безвозмездно отказаться от всех прав", - сообщают по этому поводу местные СМИ.
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