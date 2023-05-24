Грузовик разнёс стоящие в туннеле автомобили

"Клан Аль-Наймат поблагодарил семью погибшего молодого человека Ахмеда Аль-Гарабли заявлением о том, что семья Аль-Гарабли отказалась от своих клановых и уголовных прав без компенсации за смерть их сына в результате аварии, которая Сыновья Аль-Наимата назвали его "непреднамеренным ".



В заявлении говорилось, что клан Аль-Наймат отправился с делегацией видных деятелей к семье Аль-Гарабли просить прощения, поэтому последняя проявила инициативу их получения, и семья согласилась безвозмездно отказаться от всех прав", - сообщают по этому поводу местные СМИ.