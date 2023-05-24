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Грузовик разнёс стоящие в туннеле автомобили

Грузовик разнёс стоящие в туннеле автомобили

Автор:
24 мая 2023 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   иордания   машина   
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14 мая в Акабе, Иордания, свадебная процессия неосмотрительно заблокировала дорожное движение внутри туннеля, что привело к трагическому ДТП. Грузовик с прицепом врезался в стоящие автомобили. В результате аварии один человек погиб и 13 пострадали.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   иордания   машина   
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41
Lion (BY) Полчаса назад
И поделом!!!!!!!!!!!
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29k
Григорий 2 минуты назад
Они что, фотосессию решили там сделать? Он ехал-то не очень быстро, но такой подставы, конечно, не мог ожидать.
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12k
..: Атеист :.. 2 минуты назад
Дебилы, мл, нашли место для свадьбы. Капец... редкие..
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