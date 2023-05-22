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Машина замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова попала в ДТП

Машина замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова попала в ДТП

Автор:
22 мая 2023 10:03
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   авария   видео   замминистра   машина   фото   
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Служебный автомобиль Евкурова проехал на красный свет и спровоцировал аварию, в результате которой пострадал ребёнок, сидевший в коляске.

На место вызвали скорую, но госпитализация малышу не потребовалась.

Сам Евкуров в момент ДТП находился в машине. После аварии водитель замминистра обороны начал скручивать номера (впрочем, ничего нового).

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Метки: ДТП   авария   видео   замминистра   машина   фото   
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12  комментариев
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857
Шурман Час назад
Шидары , самое главное что бы с ребенком ни чего не произошло , ни дай бог с моими что то бы случилось , мне честно было бы покер кто там Путин , Шайгу в машине и тд я бы навалял от души .
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1k
Веселый Пук 20 минут назад
Водила козлина. Сука.
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494
Murych Полчаса назад
Чё-то я не вкурил!
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21k
Davy Jones 38 минут назад
Аурус Патриарха Кирилла протаранил Вольво. Что то сегодня сплошные флеш рояли
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98
Алексей Бляйбтрой Davy Jones 9 минут назад
после выходных не протрезвели водилы
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4k
Горожанин 52 минуты назад
У Евкурова всё время проблемы на дороге. Не впервый раз. Бывало и хуже. Человек упорно не может себе подобрать нормального водителя и нормальную охрану, чтобы смотрели и нормально, безопасно хотя бы ездили.
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