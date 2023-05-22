Машина замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова попала в ДТП

1257
1
1
Служебный автомобиль Евкурова проехал на красный свет и спровоцировал аварию, в результате которой пострадал ребёнок, сидевший в коляске.
На место вызвали скорую, но госпитализация малышу не потребовалась.
Сам Евкуров в момент ДТП находился в машине. После аварии водитель замминистра обороны начал скручивать номера (впрочем, ничего нового).
Источник:
Ссылки по теме:
- Сколько еды помещается в щеках у хомяка
- Водитель эвакуатора устроил неприятный сюрприз велосипедистам
- Серьёзный разговор с мамой
- Велосипедист не смог поделить дорогу с трамваем
- "Ну-ка, бегом отсюда!": россиянин криком прогнал медведицу с медвежатами
Новости партнёров
реклама
-Там красный !
-Гони , опаздываем !