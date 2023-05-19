Lamborghini показала процесс сборки суперкара Revuelto

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В видео продемонстрированы основные этапы сборки суперкара — от работы с углепластиками, которые составляют большую часть силовой структуры Revuelto, до раскроя кожи для отделки интерьера. Можно увидеть также сборку силового агрегата, включая его электрическую составляющую.По словам производственного директора компании Раньери Никколи, для выпуска Revuelto фирме пришлось разработать новую производственную систему, которая получила название Manifattura Lamborghini Next Level. В ней задействованы процессы, ранее никогда не использовавшиеся компанией, — это обусловлено сложностью конструкции самого суперкара. Например, часть процессов по перемещению тяжёлых компонентов по сборочной линии взяли на себя роботизированные тележки. Кроме того, производственная линия должна обеспечивать невиданные ранее возможности персонализации Revuelto.Компания заявляет, что сборочная линия отличается высоким уровнем цифровизации и автоматизации, однако суперкар, как и прежние модели Lamborghini, будет позиционироваться как собранный вручную. При этом в концепцию Manifattura Lamborghini Next Level заложены гибкость и масштабируемость, что в будущем позволит наладить здесь сборку других моделей.Суперкар Revuelto, который стал преемником Aventador, итальянцы рассекретили в марте. Купе оснащается четырьмя моторами, включая 6,5-литровый V12, которые совокупно развивают 1015 сил. Lamborghini заявляет, что уже обеспечена заказами примерно на два года работы.