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Lamborghini показала процесс сборки суперкара Revuelto

Lamborghini показала процесс сборки суперкара Revuelto

Автор:
19 мая 2023 12:46
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   суперкар   
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Lamborghini записала небольшой документальный фильм о том, как собираются новые суперкары Revuelto. Сообщается, что на адаптацию завода к сложнейшему суперкару в истории марки компания потратила 150 000 000 евро. Перовые автомобили будут отправлены своим владельцам только в четвёртом квартале этого года.

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Метки: Lamborghini   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   суперкар   
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5  комментариев
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1k
Сергей Викторович 51 минуту назад
А что же экологи молчат, да прочие борцы за права? Сами машины эти потребляют много топлива, масел, шин, и прочих расходников. Но это лишь вершина айсберга. Построен огромный завод, который потребляет много ресурсов, там работают много людей. И все это чтобы сделать игрушки для очень маленькой кучки богатеев...
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18k
Дмитрий Полчаса назад
Ничего не понимаю в машинках, но посмотрел с удовольствием, как итальянцы, даже в официальном ролике, жестикулируют во время разговора, ну или безуспешно пытаются удержаться от этого.
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1k
Андрей Кузнецов Час назад
УРАЛ ЗАВОД - рулит !!!
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Добрый Бабайка

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