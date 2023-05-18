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Два автомобиля не поделили дорогу

Два автомобиля не поделили дорогу

Автор:
18 мая 2023 10:06
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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15 мая в Пензе на перекрёстке произошла авария. Водитель Гранты пытался перестроиться в левую полосу и столкнулся с Маздой.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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1  комментарий
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Цыц тут у меня 55 минут назад
Он не перестроился, он выехал сразу в третий ряд, за что и получил удар.
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