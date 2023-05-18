Два автомобиля не поделили дорогу

891
1
1
15 мая в Пензе на перекрёстке произошла авария. Водитель Гранты пытался перестроиться в левую полосу и столкнулся с Маздой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП
- Канализационный люк приземлился на Subaru Forester
- Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил
- Авария дня. Серьёзная авария с участием двух автомобилей LADA
- Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД
Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
Новости партнёров