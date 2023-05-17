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Ничто не предвещало беды

Ничто не предвещало беды

Автор:
17 мая 2023 10:13
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Прямо "пункт назначения" какой-то. ДТП произошло где-то на просторах Китая. Огромный валун упал с грузовика и раздавил попутный автомобиль. О жертвах не сообщается.

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Метки: ДТП   Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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