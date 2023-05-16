Пешеход врезался в грузовик и уцелел

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Не спрашивайте, сам не знаю, как можно было не заметить красный сигнал и большой грузовик. Но у этого весьма глупого, но удачливого гражданина есть как минимум ещё один шанс.
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