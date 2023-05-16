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Пешеход врезался в грузовик и уцелел

Пешеход врезался в грузовик и уцелел

Автор:
16 мая 2023 12:06
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Не спрашивайте, сам не знаю, как можно было не заметить красный сигнал и большой грузовик. Но у этого весьма глупого, но удачливого гражданина есть как минимум ещё один шанс.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   идиот   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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7  комментариев
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17k
Alex ASK Час назад
Был бы трезвый - убился бы нахрен
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alex 56 секунд назад
жалко, что до них только так доходит, через люля, иногда кебаб
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1k
VSh 3 минуты назад
А чё грузовики сбивают что-ли и почему так больно?
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17k
Александр Сучков 56 минут назад
его цепануло, он под ним не побывал...
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5k
Leonid 57 минут назад
Вернулся зачем-то, уже почти перешел.
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6k
ДеониS 59 минут назад
А что побежал то, нужно еще раз повторить.
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18k
Роберт Шекли Час назад
Суицидник
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