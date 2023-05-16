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И пусть весь мир подождёт

И пусть весь мир подождёт

Автор:
16 мая 2023 12:00
Сообщество : Аварии
Метки: Бельгия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   железная дорога   машина   
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В Бельгии очень медленная женщина зачем-то выехала за ЖД переезд под запрещающий сигнал и стала очень медленно маневрировать. Момент аварии смотреть с 0:50, но лучше с самого начала. Женщина выжила, но с травмами была госпитализирована. Поезд дальше не пошел - пассажиров попросили освободить вагоны и отправили дальше на автобусе, а состав уволокли в депо с помощью локомотива - сам он ехать не мог. Движение перекрыли на несколько часов.

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Метки: Бельгия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   железная дорога   машина   
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14  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Если бы не отвлекал, то всё бы обошлось. Короче, помог.
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1k
Тимур 8 минут назад
Мля, ну почему мне её не жалко...
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24k
MrGod 10 минут назад
Как можно прожить столько лет и быть полноценным овощем?
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2k
Anners 12 минут назад
Просто растерялась до ступора.
Не могу также исключить микроинсульт от стресса.
Уж больно тормозит.

Хорошо, другие не пострадали, хотя и её саму жаль, разумеется.
Но на дороге таким, считаю, не место.
Если она так тупит от малейшей нештатной ситуации.
А если её на приличной скорости что-то испугает?
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5k
oleg-volko2016 17 минут назад
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10k
Hunson Abadeer 22 минуты назад
Жаль не расщепило на атомы эту тупую старую б*л*я*д*ь
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6k
Дмитрий Горчилин 23 минуты назад
Какая-то она дезориентированная. То ли напугана, то ли растерялась.
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9k
Oleg Полчаса назад
Бедолага.
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19k
Александр Полчаса назад
Я так понял, поезд восстановлению не подлежит, может и рельсы перестилать надо
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927
Mr White Man Полчаса назад
На фламандском говорит
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21
Ultima Yata 58 минут назад
Коробка. Газует, а передача не прихватывает.
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12k
GROMOZEKA Час назад
Баба за рулем, в любой стране одинаковая
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