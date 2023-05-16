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В Бельгии очень медленная женщина зачем-то выехала за ЖД переезд под запрещающий сигнал и стала очень медленно маневрировать. Момент аварии смотреть с 0:50, но лучше с самого начала. Женщина выжила, но с травмами была госпитализирована. Поезд дальше не пошел - пассажиров попросили освободить вагоны и отправили дальше на автобусе, а состав уволокли в депо с помощью локомотива - сам он ехать не мог. Движение перекрыли на несколько часов.
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Не могу также исключить микроинсульт от стресса.
Уж больно тормозит.
Хорошо, другие не пострадали, хотя и её саму жаль, разумеется.
Но на дороге таким, считаю, не место.
Если она так тупит от малейшей нештатной ситуации.
А если её на приличной скорости что-то испугает?