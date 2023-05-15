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До последнего момента не смотрела на дорогу

До последнего момента не смотрела на дорогу

Автор:
15 мая 2023 10:39
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пермь   
956
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В Перми на Красавинском мосту девушка на кроссовере не заметила стоящий в левой полосе фургон дорожной службы, въехала в него и перевернулась. Происшествие попало в объектив видеорегистратора попутного автомобиля.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пермь   
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18  комментариев
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8k
SuperTroll 3 часа назад
Знак дорожные работы. За границами населенного пункта, первый раз такой указатель устанавливают за 150-300 м до места проведения ремонтных, наладочных работ. Второй раз – менее чем за 150 м до места, о котором предупреждается. А так же участок можно огородить конусами пластиковыми. Дорожники мудаки.
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2k
STRiX 17 минут назад
А не.х.у.й писюльки свои писать в телефоне когда ты за рулем, за.е.б.а.л.и эти дуры на дорогах с телефонами.
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17
Динар rabota 43 минуты назад
Из видео, велосипедист как ехал, так и едет прямо, даже головой не оглянулся, наверно в наушниках...
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161
Дело 47 минут назад
Дорожных работников - на кол за несоблюдение требований к безопасности производства работ.
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19k
Александр Час назад
Ну так указатель показывает объезд слева
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216
la_Contra 2 часа назад
Согласно установленных знаков на машине ремонтников, её надо объезжать слева, а не справа. Увы, это маразм, но водитель совершил неправильный маневр, находясь в одной полосе с этим препятствием.
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22
Ultima Yata 2 часа назад
Людям внушили, что им нужны кроссоверы. Кроссовер стремится к переворачиванию - он узок, высок, легок, и переворачивается раньше других типов кузовов. Кроссоверы в моде, на них спрос, но они переоценены.
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350
sever84 3 часа назад
Зато поворотник успела включить)
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9k
au3 3 часа назад
Ей закрывал вид впереди идущий, который сумел свалить с полосы в последний момент.
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1k
Ян 3 часа назад
Народ в основном мимо проезжает(((
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22
Ultima Yata Ян 2 часа назад
Велосипедист вообще вне происходящего
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