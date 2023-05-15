До последнего момента не смотрела на дорогу

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В Перми на Красавинском мосту девушка на кроссовере не заметила стоящий в левой полосе фургон дорожной службы, въехала в него и перевернулась. Происшествие попало в объектив видеорегистратора попутного автомобиля.
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