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Как быстро уничтожить автодом

Как быстро уничтожить автодом

Автор:
12 мая 2023 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: США   аварии   авто   авто аварии   автодом   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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5 мая в Пендлтон, Орегон, США, водитель автодома перестроившись задел попутную фуру и перевернулся. Водитель фуры 44-летний Брайан Турман Поарч обращается к другим водителям через СМИ с напоминанием, что для остановки его полуприцепа, движущегося со скоростью 65 миль в час, требуется длина трех футбольных полей. И сообщает, что он шел на легальный обгон, а владелец автодома сам дурак.

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Метки: США   аварии   авто   авто аварии   автодом   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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13  комментариев
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2k
Оксид Бетона 3 часа назад
Ну реально, водятель автодома не в себе был. Видать, с мотоцикла сразу за руль автодома пересел...
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54k
Олег 3 минуты назад
у пендосов что обычные дома из картона и палочек, что автодом. От опрокидывания сложился как палатка.
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10k
Сергей Попов 10 минут назад
Кто пишет текст к таким статьям?

"для остановки его полуприцепа, движущегося со скоростью 65 миль в час, требуется длина трех футбольных полей"
На видео и "одного поля" хватило для остановки.

"он шел на легальный обгон"
Там не было никакого обгона. Это было опережение по другой полосе.
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387
ghor 14 минут назад
Это привычка. Привычка очень коварная штука. Кто-то привык перестраиваться без поворотника, кто-то проскакивать перекрёсток на жёлтый прибавляя газу. А тут чел, сев за руль другого авто, забыл что это не его скоростная легковушка. Привычка проскакивать подрезая осталась. Привычка работает на автомате, тем и опасна. Хорошая - убережёт о беды, плохая - доведёт до неё.
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261
устал я от вас Полчаса назад
Водила автодома конечно кретин, да и дальнобой не лучше.. Видишь же кретин в габарит не лезет, педальку тормоза чуть-чуть нажми и кретин проскочить сможет.. нет же сидит и тешит себя тем, что по пдд он прав. Впрочем индусу или хохлу за рулём этой вольвы похрен, они думать не обучены да и машина корпоративная.
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9k
МихА Час назад
У нас так же бабы водят... Ляяя, ну я же включила поворотник, значит все должны разбежаться, уступить, пропустить её величество
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32k
АнтонПолднев 3 часа назад
Ну про 300 метров со скорости 100 км/ч, это надо тормозить без тормозов. Хотя я не дальнобой, может спецы меня поправят.
Ну а то, что водитель дома тупень, это видно и слепому. Был бы это Феррари, финт ушами удался бы. Но динамика разгона дома 100 км/ч - три с половиной дня. Куда он полез имея слева фуру, непонятно...
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7k
Кружок 3 часа назад
Размер футбольного поля ~100м
если его тормозной путь 300(!!!)м, то говно у него в голове и вместо тормозов.
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15k
banzai7 3 часа назад
"А владелец автодома сам дурак"
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909
Uganda 3 часа назад
Очередной торопыга из США. Но причем тут ru_chp?
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Дальнобой

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