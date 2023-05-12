Как быстро уничтожить автодом

1089
1
1
5 мая в Пендлтон, Орегон, США, водитель автодома перестроившись задел попутную фуру и перевернулся. Водитель фуры 44-летний Брайан Турман Поарч обращается к другим водителям через СМИ с напоминанием, что для остановки его полуприцепа, движущегося со скоростью 65 миль в час, требуется длина трех футбольных полей. И сообщает, что он шел на легальный обгон, а владелец автодома сам дурак.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП
- Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил
- Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей
- В Санкт-Петербурге грузовик протаранил стоящие автомобили
- Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком
Метки: США аварии авто авто аварии автодом автомир автомобили видео дтп машина
Новости партнёров
"для остановки его полуприцепа, движущегося со скоростью 65 миль в час, требуется длина трех футбольных полей"
На видео и "одного поля" хватило для остановки.
"он шел на легальный обгон"
Там не было никакого обгона. Это было опережение по другой полосе.
Ну а то, что водитель дома тупень, это видно и слепому. Был бы это Феррари, финт ушами удался бы. Но динамика разгона дома 100 км/ч - три с половиной дня. Куда он полез имея слева фуру, непонятно...
если его тормозной путь 300(!!!)м, то говно у него в голове и вместо тормозов.