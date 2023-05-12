Как быстро уничтожить автодом

5 мая в Пендлтон, Орегон, США, водитель автодома перестроившись задел попутную фуру и перевернулся. Водитель фуры 44-летний Брайан Турман Поарч обращается к другим водителям через СМИ с напоминанием, что для остановки его полуприцепа, движущегося со скоростью 65 миль в час, требуется длина трех футбольных полей. И сообщает, что он шел на легальный обгон, а владелец автодома сам дурак.

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