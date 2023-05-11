Как не надо ездить на мотоцикле

1324
1
1
Видео аварии из Омска. ДТП произошло вечером 8 мая. По словам автора, водитель черного автомобиля повернул налево без поворотника и не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Автор пишет: «Найдись водитель, тебе грозит лишение, видео есть, в ГИБДД все оформлено».
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком
- Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП
- Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей
- Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил
- Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД
Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина хруст
Новости партнёров
А мотоциклисту стоит включить мозги: не надо ездить быстрее скорости потока.
Иначе таких ситуаций будет еще очень много.
"13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Таким же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев"
"13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения"
"13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев"
Дам до столкновения, как до луны.