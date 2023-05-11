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Как не надо ездить на мотоцикле

Как не надо ездить на мотоцикле

Автор:
11 мая 2023 10:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   хруст   
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Видео аварии из Омска. ДТП произошло вечером 8 мая. По словам автора, водитель черного автомобиля повернул налево без поворотника и не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Автор пишет: «Найдись водитель, тебе грозит лишение, видео есть, в ГИБДД все оформлено».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   хруст   
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30  комментариев
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31k
albedo 2 часа назад
Столкновения не было - водителю автомобиля нечего предъявлять.
А мотоциклисту стоит включить мозги: не надо ездить быстрее скорости потока.
Иначе таких ситуаций будет еще очень много.
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8k
SuperTroll 6 минут назад
Типичный хруст...врум врум пурурум
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6k
perekrestok 7 минут назад
Если бы мотоцикл ехал с разрешенной скоростью то проехал бы все нормально. А поскольку несся с превышение - не справился с управлением и упал. Водитель БМВ успел завершить маневр без аварии. И он рассчитывал что все едут по правилам. Так что мотогонщик сам виноват - для гонок есть специальные трассы и там надо показывать свою крутизну. Городские дороги вообще то не для гонок..
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29k
Григорий 15 минут назад
У регистратора скорость 68 км в час. Виновник тут только один - шустрила. Другие люди на дороге вправе рассчитывать на то, что все соблюдают правила.
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9k
Dabus 17 минут назад
Хруст ехал на зелёный, по главной дороге. БМВ просто захотел проскочить со второстепенной, а хруст или машина там летели ему по встречке - нет никакой разницы, БМВ просто должен был стоять и всех пропускать:

"13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо. Таким же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев"

"13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения"

"13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев"
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4k
Макс 18 минут назад
Начало сезона, перенервничал, недорассчитал. И, кстати, для тех, кто думает, что резко вильнуть влево и объехать внезапное препятствие - это легко, пусть попробуют. А вообще, надо каждому мотоциклисту изучать и практиковать экстремальное вождение. И курсы существуют и литература достойная.
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71
Ἀλάστωρ 22 минуты назад
Только мне показалось что мотоциклист элементарно успевал объехать авто без падения?
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1k
Сергей Викторович 41 минуту назад
Если не можешь управлять техникой на определенной скорости - так не ездий на этой скорости! Там места и времени вагон было притормозить.
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33k
Fat Lynx 43 минуты назад
Чего он так очканул? Таким резким и нервным нех*й делать за рулем мотоцикла.
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686
Константин Час назад
Быстрый как понос. Куда и зачем? Да и зачем было падать, свободно мог разъехаться. Или пилот мотоцикла только по прямой может вые... и выкручивать ручку газа?
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8k
Борис Карабанов Час назад
Ну, блин, если такое ускорение придать, то и ПВО не среагирует.
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5k
Александр 2 часа назад
Бред какой-то.. Манёвр читался, времени оттормозиться колёсами, а не бочиной-более, чем достаточно. Зачем было класть байк-не понятно. Видимо, опыта у хруста совсем мало.
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6
Виктор 2 часа назад
Ну, сам виноват.
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968
ruslan d 2 часа назад
Переднее колесо залочил ?
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