Как не надо ездить на мотоцикле

Видео аварии из Омска. ДТП произошло вечером 8 мая. По словам автора, водитель черного автомобиля повернул налево без поворотника и не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Автор пишет: «Найдись водитель, тебе грозит лишение, видео есть, в ГИБДД все оформлено».

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