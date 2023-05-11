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"Синие" танцы на встречной полосе и закономерный итог

"Синие" танцы на встречной полосе и закономерный итог

Автор:
11 мая 2023 10:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   пьянь   
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Автор видео пишет - "9 мая в Тюмени на въезде в город, на светофоре, пьяной девушке захотелось потанцевать на встречной полосе. Водитель на белой ВАЗ 2114 пытался увернуться но пьяная девушка стояла к потоку спиной и танцевала в сторону центра проезжей части. Из мазды выскочил парень в синей спортивке, по всей видимости её муж, в машине видели детское кресло. Девушка шевелилась после дтп."

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   пьянь   
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4  комментария
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Виктор 3 часа назад
А потом из-за разного рода дебилов у нормальных людей проблемы.
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8k
Puans-on 11 минут назад
Без сомнения пьяная ТП полная ТП. Но, в любом случаи, водитель должен ехать со скоростью позволяющей мему предотвратить подобные ДТП.

(вангую на 18 дизлайков)
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24k
MrGod 14 минут назад
Если муж не остановил пьяную ТП и дал её выйти с машины по середине дороги, тут уже вся семейка дебилов.
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1k
Сложные Щи 39 минут назад
И поехал дальше! Регик хоть дал бы человеку
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