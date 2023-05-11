"Синие" танцы на встречной полосе и закономерный итог

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Автор видео пишет - "9 мая в Тюмени на въезде в город, на светофоре, пьяной девушке захотелось потанцевать на встречной полосе. Водитель на белой ВАЗ 2114 пытался увернуться но пьяная девушка стояла к потоку спиной и танцевала в сторону центра проезжей части. Из мазды выскочил парень в синей спортивке, по всей видимости её муж, в машине видели детское кресло. Девушка шевелилась после дтп."
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