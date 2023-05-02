Около 100 автомобилей столкнулось из-за пыльной бури в США

В американском штате Иллиноис на шоссе I-55 из-за пыльной бури и нулевой видимости произошло массовое ДТП с участием приблизительно 30 грузовых и 70 легковых автомобилей. На текущий момент известно о 6 погибших и более 30 пострадавших.

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В американском штате Иллиноис на шоссе I-55 из-за пыльной бури и нулевой видимости произошло массовое ДТП с участием приблизительно 30 грузовых и 70 легковых автомобилей. На текущий момент известно о 6 погибших и более 30 пострадавших. 2023-05-02T11:51:54+03:00