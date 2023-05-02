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Около 100 автомобилей столкнулось из-за пыльной бури в США

Около 100 автомобилей столкнулось из-за пыльной бури в США

Автор:
02 мая 2023 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дави на газ   дтп   машина   
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В американском штате Иллиноис на шоссе I-55 из-за пыльной бури и нулевой видимости произошло массовое ДТП с участием приблизительно 30 грузовых и 70 легковых автомобилей. На текущий момент известно о 6 погибших и более 30 пострадавших.

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Метки: США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дави на газ   дтп   машина   
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2  комментария
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Андрей 51 минуту назад
ничего не видно - дави на газ!
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АнтонПолднев Полчаса назад
А хре неть. 100 машин даунов собрались в одном месте.
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