На моноколесе прямо под автомобиль

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Видимо ещё не все самокатчики узнали, что переходить дорогу по пешеходному переходу можно только на двух ногах, а не на одном/двух колёсах. Видео из Москвы.
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Вчера на мкаде увидел в 3полосе моноколисо с живым пока еще трупом на скорости около 70 км в час. Это что должно быть вместо мозга???????Одних мотоциклистов было нам мало.