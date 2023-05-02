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На моноколесе прямо под автомобиль

На моноколесе прямо под автомобиль

Автор:
02 мая 2023 10:35
Сообщество : Аварии
Метки: sim   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   моноколесо   электросамокат   
482
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Видимо ещё не все самокатчики узнали, что переходить дорогу по пешеходному переходу можно только на двух ногах, а не на одном/двух колёсах. Видео из Москвы.

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Метки: sim   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   моноколесо   электросамокат   
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9  комментариев
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3k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Тут оба хороши. Один на самокате через доргу едет, второй в телефон втыкает за рулём
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5k
alex Полчаса назад
сезон охоты-открыт
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5k
alex Полчаса назад
я сегодня чуть очередного самокатчика так не сбил на переходе у Киевского вокзала в Москве, смотрел он на мой сигнал укоризненно, падла грёбанная сука, тварь, ублюдок конченный
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7k
tamin 42 минуты назад
Как автомобилист-эти ......ы на своих велосипедах, самокатах, моноколесах и остальной хрени, выскакивающие на пешеходный на скорости под 40 км в час-задрали. Не успеваешь уворачиваться. Ну снимите уже ответственность с водителей за сбитие таких самоубийц...они же сами хотят стать трупами. или заставьте их спешиваться перед переходом!!!!Зы. но это не относится к текущему видео. Там парень еле плелся.
Вчера на мкаде увидел в 3полосе моноколисо с живым пока еще трупом на скорости около 70 км в час. Это что должно быть вместо мозга???????Одних мотоциклистов было нам мало.
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81
Зайцев 52 минуты назад
никогда такого не было, и вот опять (с)
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62k
Александр Ломовицкий Час назад
при пересечении проезжей части все пилоты СИМ (средств индивидуальной мобильности ) обязаны спешиваться и пересекать переход пешком . касается всех средств включая велосипеды и самокаты. правило было всегда а с первого марта официально касается всех. так что ушлепок сам виноват.
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91
RDV 2 часа назад
как дожил то до своего возраста такой долбайоп?))
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