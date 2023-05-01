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ДТП на перекрёстке в Нижнем Новгороде

ДТП на перекрёстке в Нижнем Новгороде

Автор:
01 мая 2023 12:39
Сообщество : Аварии
Метки: Нижний Новгород   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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На перекрестке Белинского - Ковалихинской в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием автомобилей BMW, KIA Rio и Nissan. Водитель KIA получил травмы и был госпитализирован. Авария попала в объектив камеры уличного наблюдения.

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Метки: Нижний Новгород   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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4  комментария
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Serg 8 часов назад
Как всегда водитель БМВ забыл повесить табличку с надписью "ЦАРЬ", а водитель КИА убедился что требование правил "снизить скорость вплоть до остановки" не всегда помогает избежать ДТП...
А водитель "Ниссана" просто дебыил.
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12k
GROMOZEKA 5 часов назад
Прямо круазе в угол
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74k
Viktor 5 часов назад
Авария херня, вот разбор полётов будет - это да!
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18k
Александр 8 часов назад
Хе хе, а многие доказывают, что если вовремя остановиться, когда олень поворачивает налево, не пропустив встречных, то и аварии не будет.
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