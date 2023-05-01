ДТП на перекрёстке в Нижнем Новгороде

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На перекрестке Белинского - Ковалихинской в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием автомобилей BMW, KIA Rio и Nissan. Водитель KIA получил травмы и был госпитализирован. Авария попала в объектив камеры уличного наблюдения.
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А водитель "Ниссана" просто дебыил.