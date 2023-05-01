Самокатчик разбил припаркованную машину и скрылся

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В Барнауле самокатчик не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Toyota Harrier. В результате аварии оказалась разбита фара, оторван бампер, поцарапан кузов. Владелец автомобиля написал заявление в полицию.
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