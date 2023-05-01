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Самокатчик разбил припаркованную машину и скрылся

Самокатчик разбил припаркованную машину и скрылся

Автор:
01 мая 2023 11:23
Сообщество : Аварии
Метки: sim   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   барнаул   видео   дтп   машина   самокат   электросамокат   
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В Барнауле самокатчик не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль Toyota Harrier. В результате аварии оказалась разбита фара, оторван бампер, поцарапан кузов. Владелец автомобиля написал заявление в полицию.
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Метки: sim   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   барнаул   видео   дтп   машина   самокат   электросамокат   
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18  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Это из чего же нынче машины-то делают? Из из г... пластика и палок? Сама быстренько разобралась как в "Маске". Врезался бы он в ГАЗ-21 или, хотя бы в "Москвича-412".
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16k
Vital Idol 13 минут назад
вот, в Париже запретили аренду электросамокатов!
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48k
Мойша 18 минут назад
Камер много - опознают и найдут. Пусть бабки готовит.
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5k
Владимир Полчаса назад
метить пора их,номера на них вешать.
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46k
turyst Полчаса назад
Эх... Раньше, бампер защищал машину и кошелёк владельца от мелких повреждений.
А сейчас, это дорогая кузовная деталь.
Легкоповреждаемая.
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12k
Shtoppi 2 часа назад
действительно пора законодательно вводить получение прав на управление этим аппаратом и сгонять их на проезжую часть, чтобы те которые на них ездят, сидели там и не лезли на тротуары.
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2k
Капитошка 2 часа назад
Водит как лох.Точно права нужны.
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6k
yahaomsk 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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