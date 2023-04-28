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Шашечник на матизе устроил ДТП

Шашечник на матизе устроил ДТП

Автор:
28 апреля 2023 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Видео ДТП из Санкт-Петербурга. По словам очевидца, водитель «Матиза» в погоне за своим собратом на «Матизе» исполнил трюк, вырулив на встречную в лоб «Ниссану». В тяжелом состоянии виновника доставили в больницу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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9  комментариев
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9k
SSD 2 часа назад
Два Матиза + резкий "помощник" с первого, намекают что это одна банда. Скорее всего "жена" его ехала, какого бы пола она не была).
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
Дегрод на красном матизе купил себе еще одну машину.
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19k
alexis Час назад
Нексии все сгнили и все «гости» массово пересаживаются на матизы.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Постоянное бесконечное соревнование здравого смысла с дебилизмом:
- Мы вам разделители построим....
- Пофиг! Объедем!
- Мы вам ремни безопасности с датчиком установим...
- Пофиг! Вставку загоним в гнездо!
- Мы вам салон максимально защитим от шума...
- Пофиг! Сабвуфер убойный заколхозим!
- Мы вам глушитель чуть ли не с полным поглощением звука и вредных выбросов сделаем...
- Пофиг! "Прямотк" замутим и порычим на всю округу!
................................................................................
И несть конца этому соревнованию.
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5k
pinbalist 2 часа назад
Походу чувак на красном, узнал, что у его мужа на светлом, появился любовник. Торопились замутить тройничок.
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Да узбеки-геи-доставщики стопудова. Вчера осла за уши дергал, сегодня баранку крутит. Страховки там наверняка нет. Но ровном месте натворил делов...
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
"Семейный подряд" дебилов? Один затормозить не может, второй метр забора обойти.
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