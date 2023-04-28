Шашечник на матизе устроил ДТП

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Видео ДТП из Санкт-Петербурга. По словам очевидца, водитель «Матиза» в погоне за своим собратом на «Матизе» исполнил трюк, вырулив на встречную в лоб «Ниссану». В тяжелом состоянии виновника доставили в больницу.
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