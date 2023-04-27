Лишённый прав мотоциклист попал в ДТП

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В Чебоксарах 36-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево не уступил дорогу 24-летнему мотоциклисту. Молодого человека доставили в больницу. Выяснилось, что в январе этого года мотоциклиста лишили прав на 21 месяц. Его 26-летний пассажир от госпитализации отказался.
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Технически виноват автомобилист, но мотоциклиста вообще не должно было быть на дороге. Если ссылаться на постановление Верховного суда ( № 20 от 25 июня 2019 года), то виноват мотоциклист?
кто-нибудь знает?
тут элементарное неумение управлять мотоциклом и незнание как эффективно тормозить , о какой безопасной езде может идти речь?
прав его никто не лишал ему их и выдать то не могли! торможению без падений учат в мотошколе!
Но что в башке у машиниста - тупо едет навстречу встречке.