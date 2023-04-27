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Лишённый прав мотоциклист попал в ДТП

Лишённый прав мотоциклист попал в ДТП

Автор:
27 апреля 2023 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Чебоксарах 36-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево не уступил дорогу 24-летнему мотоциклисту. Молодого человека доставили в больницу. Выяснилось, что в январе этого года мотоциклиста лишили прав на 21 месяц. Его 26-летний пассажир от госпитализации отказался.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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8  комментариев
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5k
Андрей Час назад
Интересно, как в таком случае виновность трактуется?
Технически виноват автомобилист, но мотоциклиста вообще не должно было быть на дороге. Если ссылаться на постановление Верховного суда ( № 20 от 25 июня 2019 года), то виноват мотоциклист?

кто-нибудь знает?
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Artem 20 минут назад
И ведь медленно ехал. Что там водятел делал, что в упор его не видел?!
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1k
SmartCat101 50 минут назад
почему упал мотоциклист? его никто не толкал не бил а он упал!
тут элементарное неумение управлять мотоциклом и незнание как эффективно тормозить , о какой безопасной езде может идти речь?

прав его никто не лишал ему их и выдать то не могли! торможению без падений учат в мотошколе!
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4k
Ewgeny 57 минут назад
Когда начнут применять уголовку за езду без прав?
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48k
Мойша 2 часа назад
Твердолобые... Как ехали, так и ехали.
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