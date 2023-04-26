Ехал быстро, но всё равно не успел куда спешил

808
1
1
Со слов автора - "Ехал по своей полосе. Чувак без поворотников вылез перед светофором. Я по тормозам и сигналить, дорога скользкая, не успел. Он вину не признал. На разборе его и без видео признали виновным".
Источник:
Ссылки по теме:
- Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей
- Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком
- В Санкт-Петербурге грузовик протаранил стоящие автомобили
- ДТП со стоящими на перекрёстке автомобилями
- Авария дня. Трагическое ДТП под Усинском
Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина
Новости партнёров
реклама
Может его эта авария спасла от наезда на пешехода?
И с такой скоростью ехать по такой дороге - верный путь к неприятностям!