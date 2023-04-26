FISHKINET
Сообщество Аварии 6590 постов • 542 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Ехал быстро, но всё равно не успел куда спешил

Ехал быстро, но всё равно не успел куда спешил

Автор:
26 апреля 2023 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
808
1
1
Со слов автора - "Ехал по своей полосе. Чувак без поворотников вылез перед светофором. Я по тормозам и сигналить, дорога скользкая, не успел. Он вину не признал. На разборе его и без видео признали виновным".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Павел Плеханов 3 часа назад
"Машины стоят перед пешеходным переходом? А поеду-ка я быстренько по пустой полосе. И плевать, что затормозить на скользком не успею."
Может его эта авария спасла от наезда на пешехода?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Leonid Час назад
Чудак в центре фото из Гуантанамо что ли сбежал в РФ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
V2.Smirnov 2 часа назад
Судя по тому, как белый БОКОМ катился после удара - там вообще КАТОК!
И с такой скоростью ехать по такой дороге - верный путь к неприятностям!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий ! 3 часа назад
Оба дебилы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 3 часа назад
да даже если бы с поворотником, хрен бы рег успел оттормозиться. За такую скорость в городе надо к психиатру отправлять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kuchipachi 3 часа назад
кёрлинг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9606



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США...
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточный рост

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#автомир#в мире#подборка#авто аварии#забавно#Россия#Автовсячина
#Юмор#интересное#животные#история#люди#аварии#актеры#шоу бизнес#фильм#дети
#Прикол#машина#факты#США#кино#дтп#Прошлое#Жизнь#знаменитости#дизайн
Санкции санкциями, а мазик оставьте Санкции санкциями, а мазик оставьте ДТП со стоящими на перекрёстке автомобилями ДТП со стоящими на перекрёстке автомобилями В Санкт-Петербурге грузовик протаранил стоящие автомобили В Санкт-Петербурге грузовик протаранил стоящие автомобили Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей

На что жалуетесь?

Вернуться