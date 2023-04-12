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Уклонистам от службы в армии запретят водить автомобиль

Уклонистам от службы в армии запретят водить автомобиль

Автор:
12 апреля 2023 12:43
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   права   
545
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11 апреля в Госдуме в ходе двух чтений по законопроекту об электронных повестках ввели несколько сакнций по отношению к уклонистом. Уклонистами теперь считаются все, кто не явился в военкомат в течение 20 дней после получения повестки. При этом по новому закону повестка считается врученной по истечении семи дней после внесения её в единый реестр, даже если адресат её не видел и не подписывал документы о получении.
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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   права   
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15  комментариев
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16k
K7OO Час назад
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sonic24a Полчаса назад
Где Коношенков по вечерам?
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2k
Артур Будкин 37 минут назад
ну будут теперь пешком бегать от военкома. Россия не Лихтенштейн какой, есть куда бежать
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8k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Ну, кто там хотел "пожёстче, как при Сталине". Пожалуйста - ТАК ВЫГЛЯДИТ ПОРАЖЕНИЕ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ, причём для этого не надо совершать никаких противоправных действий. Достаточно забыть оплатить интернет, что не запрещено законом.
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5k
Egoro 53 минуты назад
О, к данным камерам на дороге привыкли - уничтожили презумпцию невиновности на дороге, теперь она уничтожена и в призыве.
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1k
Шурман 54 минуты назад
Все отлично , комки хорошие , пайки шикарные , условия тоже . Они про одно забыли сейчас не прошлый век и просто так поколение интернета воевать не хочет . Да и тогда особо не хотели , то универ с военной кафедрой выбирали то еще что то . Косили как могли даже в афганскую . Сейчас все прекрасно и техника и тд но учебка 3 месяца и в бой это перебор , это наверное в лучшем случае 3 месяца . За 3 месяца он даже з5 или д6 не сможет сам уложить . Хотя если каждый день на пинках и в голову то запомнят . А да еще и ништяки нельзя же теперь ограничивать в связи с родителями и тд , раньше как было зашел подстригли и пошла жизнь в 2 года и иногда больше . Увал да приехал увидел мамку и отца и через сутки опять в часть и не дай бог на губу за опоздание . Мамке позвонить могли только если тебя на КПП отправили и то там список был кому позвонить и что бы привезли что покушать и кушали то что свинки не будут кушать . Воды толком не было и то выход был кипятить с верблюжей колючкой 2 часа потом остужать и по флягам что бы не дрестали .
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8k
Борис Карабанов 54 минуты назад
То есть, косвенно вменено в обязанность: иметь какой-либо гаджет, дающий возможность получить повестку, уметь пользоваться данным гаджетом, иметь подключение к интернету и принудительно оплачивать его, иметь аккаунт на определенном сайте и регулярно его посещать, либо включать оповещение. Да, конечно, можно сказать, что все это имеют и умеют, НО(!) это не было вменено в обязанность и не подтверждено иными законодательными актами. Однако… Короче, правовая разработка законотворца из разряда "НЕ КОЛЫШИТ" (если не сказать грубее).
На секунду представил параллельную вселенную где я пишу записку со своими нуждами к государству и остальное (поиск моей записки, исполнение строго в срок моих запросов) уже ложиться на плечи государству, которому я постоянно что-то должен. Да, согласен, в СССР действительно был ДОЛГ государству за все те блага, которые оно предоставляло гражданину, а сейчас? Право горбатиться до смерти (не до старости, а именно до смерти, ибо пенсия не даёт возможности выжить) или право сдохнуть сразу?
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