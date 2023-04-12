Уклонистам от службы в армии запретят водить автомобиль

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11 апреля в Госдуме в ходе двух чтений по законопроекту об электронных повестках ввели несколько сакнций по отношению к уклонистом. Уклонистами теперь считаются все, кто не явился в военкомат в течение 20 дней после получения повестки. При этом по новому закону повестка считается врученной по истечении семи дней после внесения её в единый реестр, даже если адресат её не видел и не подписывал документы о получении.
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По новому закону, теперь «вручить» повестку могут не только лично в руки или через почтовое отправление, но и через портал Госуслуг. Незадолго до принятия закона сайт запретил удалять учетную запись без личного посещения МФЦ, однако даже удаленный аккаунт не считается препятствием для «получения» повестки - она считается врученной спустя семь дней после отправки.
Теперь уклонистом будет считаться любой гражданин, который в течение 20 дней после отправки повестки не явится в военкомат. Помимо запрета на управление автомобилем, адресатам запретят выезжать за границу сразу после попадания повестки в единый реестр, а после 20 дней добавится запрет на получение кредитов, распоряжение своим имуществом, даже по доверенности, постановка на налоговый учет, регистрация ИП и еще целый ряд гражданских прав.
В конце февраля текущего года представитель партии ЛДПР предложил конфисковывать автомобили у нарушителей ПДД и передавать их на нужды российской армии. По его мнению, армии транспорт нужнее, чем злостным нарушителям. При этом никакой компенсации за изъятый автомобиль по задумке партии не предполагалось.
Теперь уклонистом будет считаться любой гражданин, который в течение 20 дней после отправки повестки не явится в военкомат. Помимо запрета на управление автомобилем, адресатам запретят выезжать за границу сразу после попадания повестки в единый реестр, а после 20 дней добавится запрет на получение кредитов, распоряжение своим имуществом, даже по доверенности, постановка на налоговый учет, регистрация ИП и еще целый ряд гражданских прав.
В конце февраля текущего года представитель партии ЛДПР предложил конфисковывать автомобили у нарушителей ПДД и передавать их на нужды российской армии. По его мнению, армии транспорт нужнее, чем злостным нарушителям. При этом никакой компенсации за изъятый автомобиль по задумке партии не предполагалось.
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон машина права
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То есть уклонение от призыва не является противоправным действием? Ведь санкции применяются не за отсутствие интернета, а за уклонение...Ловко Вы подменяете понятия.
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На секунду представил параллельную вселенную где я пишу записку со своими нуждами к государству и остальное (поиск моей записки, исполнение строго в срок моих запросов) уже ложиться на плечи государству, которому я постоянно что-то должен. Да, согласен, в СССР действительно был ДОЛГ государству за все те блага, которые оно предоставляло гражданину, а сейчас? Право горбатиться до смерти (не до старости, а именно до смерти, ибо пенсия не даёт возможности выжить) или право сдохнуть сразу?