Уклонистам от службы в армии запретят водить автомобиль

По новому закону, теперь «вручить» повестку могут не только лично в руки или через почтовое отправление, но и через портал Госуслуг. Незадолго до принятия закона сайт запретил удалять учетную запись без личного посещения МФЦ, однако даже удаленный аккаунт не считается препятствием для «получения» повестки - она считается врученной спустя семь дней после отправки.



Теперь уклонистом будет считаться любой гражданин, который в течение 20 дней после отправки повестки не явится в военкомат. Помимо запрета на управление автомобилем, адресатам запретят выезжать за границу сразу после попадания повестки в единый реестр, а после 20 дней добавится запрет на получение кредитов, распоряжение своим имуществом, даже по доверенности, постановка на налоговый учет, регистрация ИП и еще целый ряд гражданских прав.



В конце февраля текущего года представитель партии ЛДПР предложил конфисковывать автомобили у нарушителей ПДД и передавать их на нужды российской армии. По его мнению, армии транспорт нужнее, чем злостным нарушителям. При этом никакой компенсации за изъятый автомобиль по задумке партии не предполагалось.