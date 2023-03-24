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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Походит ещё немного
Гораздо хуже, когда ломается наоборот и еще на ходу
а если серьёзно, то наверное с автовоза/эвакуатора.