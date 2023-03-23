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Что будет, если молния ударит в автомобиль

Что будет, если молния ударит в автомобиль

Автор:
23 марта 2023 11:13
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Наверняка вам было интересно, что произойдёт, если молния ударит в автомобиль. Что станет с автомобилем, постарадают ли люди внутри?

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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10k
ron 3 часа назад
Осторожнее, док, смотрите, чтоб в вас молния не ударила! © (Марти МакФлай, "Назад в будущее").
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2k
Vovan Petroff Час назад
Эхх! Было время. Хотя это полная хрень во всех смыслах.
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58
Паша Андрианов Час назад
бортовой компьютер? или блок управления?
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0
tchajkinvladim 2 часа назад
Это связано с тем, что молния может вызвать искру, которая в свою очередь, вызывает возгорание в автомобиле.

Автор у тебя с головой всё в порядке? А ничего, что молния сама по себе является гигантской искрой?
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24k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
"электрический ток может пройти через металлические детали и проникнуть внутрь салона"
Не может. Весь кузов автомобиля по сути является проводом массы. Т.е. молния пройдет через корпус автомобиля, обойдя салон, как мы видим это на первом видео.
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