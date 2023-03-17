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Подборка автоприколов на пятницу

Подборка автоприколов на пятницу

Автор:
17 марта 2023 10:23
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомобили   автоприколы   картинки   
1622
21
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомобили   автоприколы   картинки   
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32  комментария
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65k
leo3621 38 минут назад
Комментарий к фото
Болт с гайкой=9, шайба= 1, гайка= 2, болт с гайкой минус гайка= 7.
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2k
Lexx Минуту назад
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Да можно ещё погонять. Это свечи, какие надо свечи.
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2k
Lexx 4 минуты назад
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Если сильно не дрифтовать, то можно ещё ездить и ездить.
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2k
Maxim 11 минут назад
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У меня родные свечи на Субару уже 95ткм. По официальному регламенту замена на 100ткм. Докатаю до этой планки, выкручу, посмотрю на них.
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17k
RDen 14 минут назад
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кузов не тот. У буханки сверху полосы (рёбра жесткости). Поэтому и назвали - "Буханка". зы не благодарите
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2k
Maxim 16 минут назад
Комментарий к фото
Я вот хренею с такого. Сколько было авто, начиная с 8ки, никогда не возникало необходимости такой хернёй страдать. Да, бывало что выгорали предохранители прикуривателя. Времянка делалась из одной тонкой жилы многожильного провода, моток которого всегда был в машине, при первой возможности менялся на штатный. Что надо делать с машиной, чтобы вот так массово выгорали предохранители?
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4
Vugar 17 минут назад
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Ну, технически, это не багажник...
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17k
RDen 19 минут назад
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припарковался не правильно?
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2k
· · 23 минуты назад
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IV
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635
partners74 23 минуты назад
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на один сезон хватит
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34
Торговец чёрным деревом Полчаса назад
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4
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1k
Сергей Зем Полчаса назад
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5
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2k
· · Полчаса назад
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Нормаль ... .
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1k
Сергей Зем 36 минут назад
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Из за двойных бликов ближнего света, над машиной что то отразилось
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31k
Dobry vojak Svejk 42 минуты назад
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Топорик )
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31k
Dobry vojak Svejk 46 минут назад
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Ремень не пристёгнут
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2k
ChePaev 53 минуты назад
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7, йопта
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5k
Андрей 54 минуты назад
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7? или 4?
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2k
ChePaev 54 минуты назад
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дверь входную, которая отъезжает в сторону, надо было оставить)))
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2k
ChePaev 56 минут назад
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не бит, не крашен, в дтп не был
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206
Юрий Алматы ChePaev Полчаса назад
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Поставить новую подушку, а шурупы оставить и за руль СТОшника посадить.
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2k
ChePaev Час назад
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ну да, походили свечи, у меня иридиевые NGK свечи отходили 80 тыс км.
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