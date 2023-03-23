Заслуженный обочечник России

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По дороге в Балашиху один из тех, кто "везде пролезет без мыла" на этот раз не смог. Злорадствовать не будем, но посмотреть на это интересно.
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