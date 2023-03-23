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Заслуженный обочечник России

Заслуженный обочечник России

Автор:
23 марта 2023 09:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   обочина   
8910
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По дороге в Балашиху один из тех, кто "везде пролезет без мыла" на этот раз не смог. Злорадствовать не будем, но посмотреть на это интересно.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   обочина   
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73  комментария
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1k
naf-naf 5 часов назад
Что значит злорадствовать не будем? Еще как будем!
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589
Nik Полчаса назад
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996
SmartCat101 37 минут назад
какаое милое, доброе, позитивное видео !!!!
спасибо, улыбнуло!
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13k
Мистер Фикс Час назад
"- Дорогой, я буду немного попозже"
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1k
Duke_kir Час назад
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16k
Сергей Час назад
Больше обочин! Таких и разных!:))
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7k
Владимир Час назад
В этом посте прекрасно всё!!!!
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1k
lafonten 2 часа назад
Госномер в студию!
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2
Александр 2 часа назад
открыть окно и заржать как дикий конь
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4k
pinbalist 2 часа назад
К любовнику торопился, не иначе :)
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2
Александр pinbalist 2 часа назад
[мат] однозначно . причем пассивный
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3k
OLDer 2 часа назад
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2k
OporosSkota 2 часа назад
Крайслер, который не смог...
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7k
Invertor 2 часа назад
Выпускник - отличник!
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27
Артур С. 3 часа назад
Есть лежачий полицейский,а есть - антиобочечник...
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538
cdzpm 3 часа назад
Услада для глаз!!!
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1k
гоша гога 3 часа назад
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0
Alex 3 часа назад
ЛЕПОТА!!!
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14
Анатолий 3 часа назад
Ни капельки не жаль дурачка !
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6k
perekrestok 3 часа назад
Явно погорячился - по лужам ездить нельзя. Даже на дорогах под лужами могут быть довольно солидные ямы. А тут за 3 метра от асфальта может быть вообще овраг.
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18k
Александр 3 часа назад
Мамонтёнок на льдине
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24k
Влад 3 часа назад
А почему "злорадствовать не будем"? Я очень даже.
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