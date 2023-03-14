Занос на заснеженной трассе

На трассе Челябинск-Екатеринбург автор не справился с управлением и улетел с дороги. Со слов автора - "за бортом 0...+1, мокрый снег. скорость 90 км/ч. Итог: повис задними колесами на отбойнике, из повреждений- замят левый порог, помяты левые двери, жена и собака в легком шоке", - делится сегодня событиями минувших дней некий Вадим. Звуковое сопровождение отлично подошло бы к эротическому фильму.

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