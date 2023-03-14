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Занос на заснеженной трассе

Занос на заснеженной трассе

Автор:
14 марта 2023 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   машина   
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На трассе Челябинск-Екатеринбург автор не справился с управлением и улетел с дороги. Со слов автора - "за бортом 0...+1, мокрый снег. скорость 90 км/ч. Итог: повис задними колесами на отбойнике, из повреждений- замят левый порог, помяты левые двери, жена и собака в легком шоке", - делится сегодня событиями минувших дней некий Вадим. Звуковое сопровождение отлично подошло бы к эротическому фильму.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   машина   
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28
WebClickWebClick 36 минут назад
Ну так и было задумано.
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59k
pynh 7 минут назад
самдурак
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22k
ЦСКА Полчаса назад
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