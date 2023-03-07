В Волгограде во время движения из маршрутки выпала девушка

Вчера вечером в центре Волгограда во время поворота из маршрутки №98 выпала 19-летняя девушка, возвращавшаяся с работы домой. На кадрах с дорожной камеры видно, как в момент манёвра дверь микроавтобуса открывается и из салона на проезжую часть падает пассажирка в платье, а все её вещи из пакета и сумки оказываются разбросанными по дороге.





Сразу же после падения к девушке на помощь бросились неравнодушные прохожие и пассажиры трамвая. Они вызвали ей скорую и собрали её вещи.