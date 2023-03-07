В Волгограде во время движения из маршрутки выпала девушка

К счастью, скорость была небольшой, пассажирка отделалась незначительными травмами.
Вчера вечером в центре Волгограда во время поворота из маршрутки №98 выпала 19-летняя девушка, возвращавшаяся с работы домой. На кадрах с дорожной камеры видно, как в момент манёвра дверь микроавтобуса открывается и из салона на проезжую часть падает пассажирка в платье, а все её вещи из пакета и сумки оказываются разбросанными по дороге.
Сразу же после падения к девушке на помощь бросились неравнодушные прохожие и пассажиры трамвая. Они вызвали ей скорую и собрали её вещи.
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В местном главке МВД сообщили, что дверь микроавтобуса "Луидор" открылась самопроизвольно и девушка выпала из маршрутки случайно.
По предварительным данным, во время движения микроавтобуса "Луидор" по ул. Краснознаменская произошло самопроизвольное открытие двери, в результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть. В результате ДТП пассажир доставлена в медучреждение
Назначена ли проверка перевозчика и, в частности, маршрутки на соблюдение ТБ и надлежащего технического состояния автомобиля, к сожалению, неизвестно.
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За одно построение этого предложения, надо с работы увольнять!
Кстати, покидать маршрутку на ходу, запрещено правилами.
(Шутка, если что.)
А вообще, скорее всего, случайно жопой, на рычаг открытия двери нажала.
Или недозахлопнула дверь. (Слабая, сумки мешают, неудобно.)
Вот на повороте, центробежныюой силой, её и выкинуло.
Какое мощное название для Газели