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В Волгограде во время движения из маршрутки выпала девушка

В Волгограде во время движения из маршрутки выпала девушка

Автор:
07 марта 2023 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: Волгоград   видео   дверь   маршрутка   падение   помощь   
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К счастью, скорость была небольшой, пассажирка отделалась незначительными травмами.

Вчера вечером в центре Волгограда во время поворота из маршрутки №98 выпала 19-летняя девушка, возвращавшаяся с работы домой. На кадрах с дорожной камеры видно, как в момент манёвра дверь микроавтобуса открывается и из салона на проезжую часть падает пассажирка в платье, а все её вещи из пакета и сумки оказываются разбросанными по дороге.


Сразу же после падения к девушке на помощь бросились неравнодушные прохожие и пассажиры трамвая. Они вызвали ей скорую и собрали её вещи.

В местном главке МВД сообщили, что дверь микроавтобуса "Луидор" открылась самопроизвольно и девушка выпала из маршрутки случайно.

По предварительным данным, во время движения микроавтобуса "Луидор" по ул. Краснознаменская произошло самопроизвольное открытие двери, в результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть. В результате ДТП пассажир доставлена в медучреждение


Назначена ли проверка перевозчика и, в частности, маршрутки на соблюдение ТБ и надлежащего технического состояния автомобиля, к сожалению, неизвестно.

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Метки: Волгоград   видео   дверь   маршрутка   падение   помощь   
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13  комментариев
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5k
alex 39 минут назад
ляхи норм
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5k
Leonid 17 минут назад
Хорошо голова под колесо не попала!
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22k
ЦСКА Полчаса назад
"произошло самопроизвольное открытие двери, в результате чего 19-летняя пассажирка совершила падение на проезжую часть"
За одно построение этого предложения, надо с работы увольнять!

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42k
turyst 37 минут назад
Вот кстати, нужно ещё посмотреть, а разрешено ли в этом типе транспортного средства, перевозить пассажиров стоя.

Кстати, покидать маршрутку на ходу, запрещено правилами.

(Шутка, если что.)

А вообще, скорее всего, случайно жопой, на рычаг открытия двери нажала.
Или недозахлопнула дверь. (Слабая, сумки мешают, неудобно.)

Вот на повороте, центробежныюой силой, её и выкинуло.
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10k
GROMOZEKA 51 минуту назад
Них…я себе Луидор?
Какое мощное название для Газели
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331
ruslan d 55 минут назад
мда, приятного мало ...
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17k
Алексей 59 минут назад
Остановите, остановите.... Вите надо выйти....
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17k
Алексей 59 минут назад
Я упала с самосвала, тормозила головой..........
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Видимо не заплатила))
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52k
dima423 2 часа назад
даже не знал что есть маршрутки с такими дверями, видел только сдвигающиеся вбок)
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