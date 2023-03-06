Страшное ДТП со спецэффектами на платной дороге

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Что это вообще было? Отбойник и пункт пропуска не пострадал, а от машины и, видимо, водителя, осталась только пыль.
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