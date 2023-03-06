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Страшное ДТП со спецэффектами на платной дороге

Страшное ДТП со спецэффектами на платной дороге

Автор:
06 марта 2023 11:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   дтп   жесть   машина   
511
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Что это вообще было? Отбойник и пункт пропуска не пострадал, а от машины и, видимо, водителя, осталась только пыль.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомобили   дтп   жесть   машина   
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8  комментариев
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4k
Андрей 51 минуту назад
жесть какая!

Судя по флагу - это в Чили
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37k
Александр 9 минут назад
низко полетел - к дождю...
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15k
Patmaz 19 минут назад
Видимо хотел проскочить через ремонтируемый участок, но увидел, что там перекрыто. Пытался отвернуть, но не успел
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27k
Юрьевич Полчаса назад
феерично...
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6k
5 копеек 44 минуты назад
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28k
Levyathan 46 минут назад
Похоже на самоубийство
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326
ruslan d 51 минуту назад
Специально чтоль ?
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