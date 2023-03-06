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Кулаками отстоял свою собственность

Кулаками отстоял свою собственность

Автор:
06 марта 2023 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: США   авто   автомобили   бандит   видео   дтп   машина   угон   
537
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В США двое малолеток, возможно, просто по фану решили отжать машину, но водитель не растерялся и как смог, навалял незадачливым грабителям.

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Метки: США   авто   автомобили   бандит   видео   дтп   машина   угон   
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11  комментариев
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37k
Александр 3 часа назад
Угадай цвет кожи недоносков с одной попытки )
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
слабо бьет . надо бить так чтоб не вставали а он просто отмахивается как от мух.
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12k
кот базилий 2 часа назад
Дохлые, веточками машут, но начало криминальное уже в мозгах заложено, как у цыган и чурок.
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3k
Роман 2 часа назад
что он с ними церемонится?
в них веса килограмм по 40.
можно было закосплеить Гору против принца Оберина из игры престолов на ком-нибудь...
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4k
pinbalist 2 часа назад
Ну "навалял" это громко сказано. Хорошим окончанием было бы если они там с простреленными коленями ползали.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Почему-то не удивился цвету кожи юных шутников. Вот удивительно, их чуть больше 10% в штатах, а преступлений на их долю происходит больше трети. Неужели генетика? Или осознанный выбор?
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52k
dima423 2 часа назад
ппц они там паркуются))
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8k
Tamdima 3 часа назад
Тупые обезьяны!
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155
noname789 3 часа назад
Ну как без этого...
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15k
Patmaz 3 часа назад
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