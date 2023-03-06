Кулаками отстоял свою собственность

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В США двое малолеток, возможно, просто по фану решили отжать машину, но водитель не растерялся и как смог, навалял незадачливым грабителям.
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в них веса килограмм по 40.
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