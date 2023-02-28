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План был хороший, жаль не сработал

План был хороший, жаль не сработал

Автор:
28 февраля 2023 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   шлагбаум   
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Хитрый старикан на большом чёрном "Форде" попытался проскочить под шлагбаум вслед за другой машиной.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   шлагбаум   
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8  комментариев
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25k
Matrosskin 58 минут назад
Естественно спецом тормознул - шлагбаум для того и стоит, чтоб кто попало не ездил. Вы же первого встречного в свой подъезд с домофоном не пропускаете ?
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4k
Трям 5 минут назад
Старый обмудок уже давно в маразм впал.
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4k
Сергей Семенов 42 минуты назад
У нас во дворе (двор проездной, шлагбаумы с двух сторон) часто встречаются такие "хитрованы" срезать пробку длиною пару кварталов. Уж что они только диспетчерам не говорят: и в гости, и в детский садик, и т.д.
На шлагбаумах для забывчивых жильцов висит табличка: "Въехав, остановись и дождись закрытия шлагбаума!" Иначе масса желающих сзади пристроиться - за неостановившимися умудряются по 3-4 машины проскочить иногда.
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3k
lekha-fil 49 минут назад
Жмотство - оно наследственное.
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28k
albedo 53 минуты назад
Что за хамство - надо тебе проехать - попроси вежливо.
Тогда откроют.
А хитрованство ведет к попадалову.
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8k
Tamdima 53 минуты назад
А я чего то не понял, дед сначала там стоял ковырялся! Он хотел куда-нибудь шлагбауму монетку засунуть?
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