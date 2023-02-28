План был хороший, жаль не сработал

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Хитрый старикан на большом чёрном "Форде" попытался проскочить под шлагбаум вслед за другой машиной.
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На шлагбаумах для забывчивых жильцов висит табличка: "Въехав, остановись и дождись закрытия шлагбаума!" Иначе масса желающих сзади пристроиться - за неостановившимися умудряются по 3-4 машины проскочить иногда.
Тогда откроют.
А хитрованство ведет к попадалову.