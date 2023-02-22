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Редкая английская машина Fairthorpe Electrina 1963 года: одна из двух уцелевших

Редкая английская машина Fairthorpe Electrina 1963 года: одна из двух уцелевших

Автор:
22 февраля 2023 09:04
Сообщество : Автомир
Метки: Electrina   Fairthorpe   Fairthorpe Electrina   авто   автомир   автомобили   редкие автомобили   
202
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Редкий и необычный автомобиль всплыл на одной из британских автобарахолок. Кто сходу догадается, о чем идет речь, марку, модель этой машины? Уверен, не забегая вперед по тексту - немногие.
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Метки: Electrina   Fairthorpe   Fairthorpe Electrina   авто   автомир   автомобили   редкие автомобили   
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Corvus Corax 2 часа назад
"Кто сходу догадается, о чем идет речь, марку, модель этой машины? Уверен, не забегая вперед по тексту - немногие."

Легко. Это Fairthorpe Electrina 1963 года. Не заглядывая в текст.
Мне заголовка хватило.
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
В те времена в Англии была какая-то болезнь заразная : все кто ни попадя строили автомобили. Так как в основном это были плохие автомобили , почти все они благополучно издохли и сейчас кроме редкости не имеют ни малейшей ценности.
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