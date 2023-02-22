Редкая английская машина Fairthorpe Electrina 1963 года: одна из двух уцелевших

Кузов, сделанный из стеклопластика установлен на раму, компоновка классическая, больше тут сказать нечего, ну а если о дизайне говорить, то на фоне некоторых английских автомобилей той эпохи, здесь он далеко не самый плохой. Наверное, у вас возник вопрос – зачем нужна ручка на глухой боковине? Это ручка замка двери, сам замок находится в стойке кузова, а не в двери как у всех нормальных людей, но с завода так скорее всего не было, владелец сам приколхозил замки, после того как сломались штатные.