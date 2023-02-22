Редкая английская машина Fairthorpe Electrina 1963 года: одна из двух уцелевших

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Редкий и необычный автомобиль всплыл на одной из британских автобарахолок. Кто сходу догадается, о чем идет речь, марку, модель этой машины? Уверен, не забегая вперед по тексту - немногие.
Это неудивительно, ведь машина больше всего напоминает типичную самоделку, собранную из того что, нашлось в гараже под рукой и в ближайшем автомагазине. Но при всей нелепости машинки, это не самоделка, а детище Fairthorpe cars, небольшой компании из английского Бакингемшира, основанной в начале пятидесятых несколькими энтузиастами, главным из которых был Дональд Беннетт, по прозвищу Пилот, вице-маршал Королевских ВВС.
Fairthorpe cars выпускала небольшие маломощные автомобили, в кузовах родстер, претендующих на спортивность, но поговорим о них как-нибудь в другой раз, а сегодня - Fairthorpe Electrina, единственный закрытый четырёхместный седан в истории компании, выпускавшийся, условно, серийно.
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За два года производства (1961-63 год) собрали всего 20 экземпляров, тираж небольшой, но были в истории компании модели, выпущенные еще меньшим тиражом.
В 1963 году было произведено всего шесть таких машин, а еще, если верить информации продавца, из того года выпуска уцелело всего две Электрины, и это одна из них. Выглядит она неважно, но и цена в 3500 фунтов стерлингов за уникальную по сути машину, заоблачной не выглядит.
В плане техники Fairthorpe Electrina представляет собой набор различных агрегатов от существовавших в то время машин, поэтому особых проблем с ремонтом двигателя, коробки или моста возникать не должно. Двигатель могли установить от Triumph Herald или Ford-Anglia 105E (такой как в фильме с Гарри Поттером), конкретно здесь мотор от Триумфа.
Кузов, сделанный из стеклопластика установлен на раму, компоновка классическая, больше тут сказать нечего, ну а если о дизайне говорить, то на фоне некоторых английских автомобилей той эпохи, здесь он далеко не самый плохой. Наверное, у вас возник вопрос – зачем нужна ручка на глухой боковине? Это ручка замка двери, сам замок находится в стойке кузова, а не в двери как у всех нормальных людей, но с завода так скорее всего не было, владелец сам приколхозил замки, после того как сломались штатные.
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Легко. Это Fairthorpe Electrina 1963 года. Не заглядывая в текст.
Мне заголовка хватило.