Venturi 111 Cup 1991: французский спорткар, сделанный для итальянцев

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Французские инженеры Клод Пуаро и Жерар Годфруа основали компанию Venturi в Монако в 1984 году, с помощью которой они хотели конкурировать с производителями с долгой историей, такими как Aston Martin, Ferrari или Porsche. Прорыва не произошло, и бренд известен чуть ли не только тем, кто играл в Gran Turismo 2 в конце 90-х.
Красивая машина на фоне океана. Что может быть лучше?!
К Парижскому автосалону 1986 года был готов прототип под названием Venturi. Это был стильный спортивный автомобиль со средним расположением двигателя, трубчатой рамой и кузовом из легкого стеклопластика. В названии использовалось слово «venturi» - эффект Вентури в аэродинамике позволил в 1970-х годах существенно повысить прижимную силу болидов Формулы-1 с помощью профилированного днища (граунд-эффект). Явный намек на спорт и высокие технологии! Ну а поскольку MVS Venturi звучало не очень красиво, через какое-то время автомобили стали называться просто Venturi!
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Даже подъемное фары не сильно портят картину!
Являясь по сути кустарным производителем, Venturi собирали запчасти по всей «автомобильной Европе», но в целом получалось достаточно симпатично. Не меняя концепцию, автомобиль постоянно совершенствовали, предлагая, помимо изменений стайлинга, более мощные двигатели. Если на прототипе стоял четырехцилиндровый двигатель от Volkswagen Golf GTi, то в конце 1990-х покупателям был доступен 3,0-литровый V6 Alpine A610 мощностью 310 л.с. Предлагалась и 400-сильная дорожная версия монокубкового Venturi 400 GT, способная развивать до 290 км/ч.
... за ним небольшой багажник.
Автомобили были очень неплохими, но ворваться на устоявшийся рынок спорткаров и потеснить те-же Ferrari и Porsche – задача практически невыполнимая. Несмотря на то, что журналисты и прочие эксперты хвалили управляемость автомобилей Venturi, а компания была представлена в автоспорте, большую клиентскую базу наработать не удалось. Единицы энтузиастов спортивных автомобилей, особенно за пределами Франции, делали своей выбор в пользу Venturi.
При этом, очень многие амбициозные проекты «сгорели» гораздо быстрее Venturi, постоянно балансируя на грани разорения и меняя владельцев, компания продержалась на плаву до 2000 года. Просто, немецкие спортивные машины - это, в числе прочего, качество и внимание к деталям, итальянские – стиль и страсть, а от французов можно было ожидать технической изощренности, но никакой хитрой гидропневматической подвески (как у Citroen) у Venturi не было. Вообще не было никакой фишки. Поправьте, если я чего-то не знаю.
Всего до момента окончательного банкротства компании удалось выпустить менее 600 автомобилей Venturi всех модификаций (есть разные данные, но порядок цифр такой). В связи с чем, автомобиль на фото представляет собой особую ценность. Он новый, второго такого не найти! Пробег составляет всего 350 километров, автомобиль никогда не стоял на учете, а недавно прошел полное технического обслуживания. Оценивается такой Venturi сегодня в районе 100 000 долларов («Капсула времени» в виде Porsche или Ferrari начала 1990-х будет стоить гораздо дороже). Надо брать!
Автомобиль находится в США
Есть небольшая загвоздка – двигатель. Автомобиль собран для итальянского рынка, знаменитого в те годы своими драконовскими налогами на двигатели рабочим объемом более 2 литров! Поэтому здесь мотор от Renault 21 Turbo: 2 литра, 4 цилиндра, турбонаддув и впрыск топлива, 185 лошадиных сил. Конечно, с легким двигателем автомобиль еще лучше управлялся и расходовал гораздо меньше топлива, но для такой машины моторчик не солидный….
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