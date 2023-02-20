Venturi 111 Cup 1991: французский спорткар, сделанный для итальянцев

При этом, очень многие амбициозные проекты «сгорели» гораздо быстрее Venturi, постоянно балансируя на грани разорения и меняя владельцев, компания продержалась на плаву до 2000 года. Просто, немецкие спортивные машины - это, в числе прочего, качество и внимание к деталям, итальянские – стиль и страсть, а от французов можно было ожидать технической изощренности, но никакой хитрой гидропневматической подвески (как у Citroen) у Venturi не было. Вообще не было никакой фишки. Поправьте, если я чего-то не знаю.