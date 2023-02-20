FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10834 поста • 817 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Venturi 111 Cup 1991: французский спорткар, сделанный для итальянцев

Venturi 111 Cup 1991: французский спорткар, сделанный для итальянцев

Автор:
20 февраля 2023 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: Venturi   Venturi 111 Cup   авто   автомир   автомобили   редкие автомобили   
293
13
Французские инженеры Клод Пуаро и Жерар Годфруа основали компанию Venturi в Монако в 1984 году, с помощью которой они хотели конкурировать с производителями с долгой историей, такими как Aston Martin, Ferrari или Porsche. Прорыва не произошло, и бренд известен чуть ли не только тем, кто играл в Gran Turismo 2 в конце 90-х.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Venturi   Venturi 111 Cup   авто   автомир   автомобили   редкие автомобили   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

359828



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге
В Калининграде задержали подростков, совершивших диверсию на железной дороге
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Полицейский автомобиль — или два: странная поделка, основаная на двух Dodge Polara
Полицейский автомобиль — или два: странная поделка, основаная на двух Dodge Polara
Первый и последний день на работе
Первый и последний день на работе
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как это развидеть?

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#познавательно#Фотографии#Мемы#США
#Юмор#в мире#люди#история#красота#путешествия#подборка
#факты#картинки#Приколы#СССР#кино#соцсети#кот
iPhone вызвал полицию и владельца арестовали iPhone вызвал полицию и владельца арестовали Alpina B3 Touring: таких было создано 89, один из них выставлен на продажу Alpina B3 Touring: таких было создано 89, один из них выставлен на продажу Американский спорткар Callaway C8 SuperNatural Camaro: 1 из 18 когда-либо созданных Американский спорткар Callaway C8 SuperNatural Camaro: 1 из 18 когда-либо созданных Шасси пикапа Hilux и внешний вид из 1930-х: одна из самых редких и странных моделей Toyota Шасси пикапа Hilux и внешний вид из 1930-х: одна из самых редких и странных моделей Toyota Грустный Audi RS2 Avant ожидает утилизации на свалке в Португалии Грустный Audi RS2 Avant ожидает утилизации на свалке в Португалии Кто-то хранил новый Bricklin SV-1 1974 года почти полвека Кто-то хранил новый Bricklin SV-1 1974 года почти полвека

На что жалуетесь?

Вернуться