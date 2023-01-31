Поезд протаранил эвакуатор на ж/д переезде в Ижевске

438
3
1
В Ижевске на улице Четырнадцатой утром 30 января водитель эвакуатора встал на путях и пытался погрузить сломавшийся автомобиль Renault. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение всё-таки произошло.
Источник:
В результате ДТП никто не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Вчера праздновал, сегодня на больничной койке: в Крыму поезд на переезде протаранил ВАЗ
- КамАЗ и тепловоз столкнулись на железнодорожном переезде в Казахстане
- В штате Оклахома поезд снес груженый автовоз на переезде
- Авария дня. На Кубани внедорожник столкнулся с пассажирским поездом
- Авария дня. Водитель на Hyundai Getz столкнулся с поездом в Ивановской области
Метки: авакуатор аварии авто авто аварии видео дтп жд переезд
Новости партнёров
реклама
Гений погрузки прям!
да просто с другой стороны подъехать и хоть весь день там грузись