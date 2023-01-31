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Поезд протаранил эвакуатор на ж/д переезде в Ижевске

Поезд протаранил эвакуатор на ж/д переезде в Ижевске

Автор:
31 января 2023 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: авакуатор   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   
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В Ижевске на улице Четырнадцатой утром 30 января водитель эвакуатора встал на путях и пытался погрузить сломавшийся автомобиль Renault. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновение всё-таки произошло.

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Метки: авакуатор   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   
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7  комментариев
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17k
Toxictofa 2 часа назад
Пипец.
Гений погрузки прям!
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23k
MrGod 20 минут назад
Высочайшего уровня эвакуаторщик, умище года!
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2k
Vovan Petroff 40 минут назад
А ещё говорил, что он не дурнее паровоза.
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1k
Павел Кузнецов 46 минут назад
а поезд причём, ума дебилам не подвёз?
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2
Макс 47 минут назад
да уж, чудны крестьянские дети))))))
да просто с другой стороны подъехать и хоть весь день там грузись
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3k
xbrat 55 минут назад
не оскудеет земля русская на дураков.. нда уж. Жалко поезд поцарапал
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6k
Станислав 2 часа назад
Ох и е..лан... откатить сломанное авто назад на 3-4 метра вера не позволяет?
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