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Утром 17 января, на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и совершил столкновение с КамАЗом.
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Судя по видео, водитель в последний момент заметил большегруз и сумел избежать лобового столкновения. Обошлось без пострадавших.
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