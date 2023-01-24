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Авария дня. Утренний сон за рулём на загородной трассе

Авария дня. Утренний сон за рулём на загородной трассе

Автор:
24 января 2023 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   уснул за рулем   
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Утром 17 января, на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и совершил столкновение с КамАЗом.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   уснул за рулем   
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1  комментарий
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Alex ASK 2 часа назад
В следующий раз можно и не проснуться уже
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Олег

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