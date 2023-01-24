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Как украсить машину и войти в историю

Как украсить машину и войти в историю

Автор:
24 января 2023 12:16
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   дизайн   кастомизация   неожиданно   оригиналы   странные люди   фантазия   
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Необычные авто привлекают внимание и могут немало рассказать о своих хозяевах. Не верите? Посмотрите!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   автомобили   дизайн   кастомизация   неожиданно   оригиналы   странные люди   фантазия   
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2  комментария
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Виктор Глущенко 15 минут назад
Машина не ведро , а гоняет на гнутом диске .
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4k
Stas Полчаса назад
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