В Подмосковье автомобилистка подбила «Мерседес»

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В подмосковной Электростали женщина на белом китайском кроссовере выехала с второстепенной дороги и подбила "Мерседес".
Приятель водителя "Мерседеса" пишет: "Год у него не заладился, сначала петарда взорвалась в руке 1-ого января, вчера тетя въехала!"
Присутствует ненормативная лексика!
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Да тут скорее мерс подбился об неё.
Они оба молодцы. Но женщина на китайце просто молодец-молодец.
На видео не понятна разметка. Трудно понять нарушил ли правила водитель мерса. Если там одна полоса и водитель мерса выехал на встречку, то он нарушил ПДД, на перекрёстке обгон запрещён. Если две полосы, то однозначно виновата дама.
Но судя по тому, что на перекрёстке не висел указатель полос движения, то скорее всего всё-таки одна полоса.
ПС "на перекрёстке обгон запрещён" (с) При движении по главной обгон разрешен!