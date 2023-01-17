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В Подмосковье автомобилистка подбила «Мерседес»

В Подмосковье автомобилистка подбила «Мерседес»

Автор:
17 января 2023 13:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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В подмосковной Электростали женщина на белом китайском кроссовере выехала с второстепенной дороги и подбила "Мерседес".

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   не уступил   
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10  комментариев
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Главное правило: не вижу-не еду.
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8k
МихА 59 минут назад
Пускай сдаст своего китайца на разборку, чтоб восстановить мерин и ходит пешком
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27k
Юрьевич 2 часа назад
"В подмосковной Электростали женщина на белом китайском кроссовере выехала с второстепенной дороги и подбила "Мерседес"."

Да тут скорее мерс подбился об неё.
Они оба молодцы. Но женщина на китайце просто молодец-молодец.

На видео не понятна разметка. Трудно понять нарушил ли правила водитель мерса. Если там одна полоса и водитель мерса выехал на встречку, то он нарушил ПДД, на перекрёстке обгон запрещён. Если две полосы, то однозначно виновата дама.
Но судя по тому, что на перекрёстке не висел указатель полос движения, то скорее всего всё-таки одна полоса.
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1k
Angelpro 2 часа назад
Обидно мляя
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9k
SSD 2 часа назад
Левый поворот - коварен)
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Олег

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