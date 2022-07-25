Самая быстрая замена колеса на движущемся автомобиле: итальянский дуэт побил мировой рекорд Гиннесса

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Вы когда-нибудь видели, как кто-то меняет колесо на движущейся машине? Звучит неправдоподобно? Не так ли? Два итальянца недавно побили мировой рекорд Гиннесса, заменив колесо движущегося автомобиля во время шоу Lo Show dei Record.
Книга рекордов Гиннесса объявила, что водитель Мануэль Золдан и шиномонтажник Джанлука Фолко установили рекорд по самой быстрой замене колеса на автомобиле во время движения, совершив этот подвиг за 1 минуту и 17 секунд на съемках итальянского шоу.
На видеозаписи видно, как Золдан заезжает на автомобиле BMW 3-Series на рампу, которая переворачивает автомобиль на два колеса, позволяя Фолко высунуться из машины и быстро заменить колесо, в то время как автомобиль продолжает двигаться.
Гиннесс сообщил, что итальянский дуэт побил предыдущий рекорд, составлявший 1 минуту и 30 секунд.
Гиннесс сообщил, что итальянский дуэт побил предыдущий рекорд, составлявший 1 минуту и 30 секунд.
Источник:
АНТИФИШКИ
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