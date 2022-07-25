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Самая быстрая замена колеса на движущемся автомобиле: итальянский дуэт побил мировой рекорд Гиннесса

Самая быстрая замена колеса на движущемся автомобиле: итальянский дуэт побил мировой рекорд Гиннесса

Автор:
25 июля 2022 11:47
Сообщество : Автомир
Метки: Рекорд Гиннесса   авто   автомир   автомобили   замена колеса   колесо   
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Вы когда-нибудь видели, как кто-то меняет колесо на движущейся машине? Звучит неправдоподобно? Не так ли? Два итальянца недавно побили мировой рекорд Гиннесса, заменив колесо движущегося автомобиля во время шоу Lo Show dei Record.

Источник:

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Метки: Рекорд Гиннесса   авто   автомир   автомобили   замена колеса   колесо   
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1  комментарий
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Stas 17 минут назад
Как говорится: "Бумага стерпит все!". Очередной совершенно бесполезный рекорд. Назвать "героями" данного видео сложно - скорость сверхнизкая, да и героизм как-то не укладывается во всем этом действии. Короче, не рекорд, а фуфло на ряду с современными муклами и прочим, выглядит фриково((
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