Самая быстрая замена колеса на движущемся автомобиле: итальянский дуэт побил мировой рекорд Гиннесса

На видеозаписи видно, как Золдан заезжает на автомобиле BMW 3-Series на рампу, которая переворачивает автомобиль на два колеса, позволяя Фолко высунуться из машины и быстро заменить колесо, в то время как автомобиль продолжает двигаться.



Гиннесс сообщил, что итальянский дуэт побил предыдущий рекорд, составлявший 1 минуту и 30 секунд.