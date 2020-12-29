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Вот что может случиться с колёсами грузовика в лютый мороз

Вот что может случиться с колёсами грузовика в лютый мороз (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   грузовик   зима   колесо   мороз   резина   самосвал   
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Видео из поселка Оротукан в Магаданской области, на котором автор ролика показывает, что произошло с колесами китайского самосвала FAW в лютый холод. Водитель большегруза простоял всю ночь без движения на морозе ниже 50 градусов и лишился срузу всех задних баллонов.

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Метки: авто   видео   грузовик   зима   колесо   мороз   резина   самосвал   
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11  комментариев
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21k
Vazari Полчаса назад
в -57 менять колеса на грузовике.... Примерно так я себе ад и представляю.
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10k
Денис Минуту назад
Вот что может случиться с колёсами грузовика в лютый мороз
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91k
Дед Степан 11 минут назад
Их солярой обливают и поджигают . Прежде чем стронутся с места.
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26k
Slonyash 16 минут назад
Явно ГОСТ по резине не соблюдался при изготовлении шин, а может и вообще отсутствовал, как таковой...
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18k
BillyBonzz 37 минут назад
В такие морозы дизеля глушить нельзя же, не уедешь потом!
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18k
BillyBonzz 40 минут назад
Такое ощущение что покрышки китайских грузовиков не из резины а из полиуретана, который рассыпается на морозе. У меня подобная хня была с ковриками "ванночками" в салоне на прошлой машине, лежали какие то от старого продавца машины, от морозов -15-20 разползлись и потрескались на куски, выкинул, купил резиновые, откатал с ними 5 лет и продал машину с ними, они в идеале были.
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4k
Sanar BillyBonzz 15 минут назад
Была такая херня, лежали силиконовые в машине, несколько дней машина простояла на морозе развалились под ногами, кусок попал под педаль газа я еле успел автомат отбить на нейтраль, падла стоит и орёт. Нахер с тех пор только резина и качественная. Автопрофи не плохие, не знаю сейчас выпускают или нет, в двух машинах лежат морозы нормально переносят.
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2k
Руслан Руднев 52 минуты назад
В том же Оймяконе ездят и стоят гружеными Камазы, Уралы, Маны, Скании, Ивеки и нихрена почему то у них не трескается всё разом. Поломок хватает конечно, но не все же колёса разом на ровном месте...
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Дмитрий Руслан Руднев 17 минут назад
А вот, к примеру, на Белазе стоянка с грузом запрещена в любую погоду - покрышки на такое не рассчитаны.
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Руслан Руднев 54 минуты назад
Удивляет больше как сам грузовик китайский пережил такой мороз?..
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