Вот что может случиться с колёсами грузовика в лютый мороз

Видео из поселка Оротукан в Магаданской области, на котором автор ролика показывает, что произошло с колесами китайского самосвала FAW в лютый холод. Водитель большегруза простоял всю ночь без движения на морозе ниже 50 градусов и лишился срузу всех задних баллонов.

0 А может все дело в шинах от производителей из Поднебесной?