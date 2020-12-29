Вот что может случиться с колёсами грузовика в лютый мороз

Видео из поселка Оротукан в Магаданской области, на котором автор ролика показывает, что произошло с колесами китайского самосвала FAW в лютый холод. Водитель большегруза простоял всю ночь без движения на морозе ниже 50 градусов и лишился срузу всех задних баллонов.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- В Таиланде колесо от грузовика влетело в машину: женщина-водитель избежала травм
- В Ямало-Ненецком автономном округе дорожники нанесли разметку на заснеженный асфальт
- Шестиколесные автомобили: зачем машине два лишних колеса
- Автомобильная покрышка может взорваться действительно мощно
- Самые большие шины в мире
44
Понравилось44
Новости партнёров
Загрузка...