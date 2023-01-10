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Сборник автомобильного юмора

Сборник автомобильного юмора

Автор:
10 января 2023 10:16
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
2929
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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17  комментариев
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829
Дмитрий Грачёв Час назад
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Бременские музыканты едут.
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Михаил Сметанкин 13 минут назад
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А чем вам "вещь" не угодила?
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9k
Евгений 21 минуту назад
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Питорка, видно издалека.
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9k
Света 21 минуту назад
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Класс! Особенно предусмотрительно с соской на резинке! Реально предусмотрел различные ситуации. Молодец!
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310
Дима Новосельский Полчаса назад
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Осётр подрезал,одназначно...
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9k
Александр Полчаса назад
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ну всё правильно. Чувак не нуждается в Мерсе.
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Александр Полчаса назад
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Переаттестация. Продолжение.
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9k
Евгений Полчаса назад
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Мне Мартиша больше нравится.

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353
LEXXA99 36 минут назад
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Хорошо, что не стали идиотскую подпись придумывать.
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Евгений 37 минут назад
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Нос надо было тоже заматывать. От новой резины такой духан стоит, что невозможно не догадаться, что это.
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2k
Froll 44 минуты назад
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Главное до весны так не оставлять.Сугроб начнёт таять и машина завалится.
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2k
Andrey G 54 минуты назад
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Тесла с генератором была с самого начала появления Теслы. Эту картинку растеражировали как "посмотрите что на Украине происходит и как люди с нехваткой электричества борются". И это из 2022. 2023 пока не принёс ничего. Но надо мемчик залепить первым, вдруг залетит.
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Дмитрий Грачёв Час назад
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Не смог потянуть обслуживание, пришлось выкинуть.
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Дмитрий Грачёв Час назад
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Тут похоже и блок предохранителей полетел!
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